Έγκριση για το πρώτο κολλύριο που αντιμετωπίζει την πρεσβυωπία έδωσε η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη θεραπεία της πιο συχνής οφθαλμικής πάθησης της μέσης και τρίτης ηλικίας. Το φάρμακο περιέχει τη δραστική ουσία aceclidine (ασεκλιδίνη) και θα κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Vizz.

Το νέο κολλύριο δρα προκαλώντας σύσπαση του σφιγκτήρα μυ της ίριδας, γεγονός που μειώνει τη διάμετρο της κόρης του ματιού. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζει η εστίαση του φωτός, επιτρέποντας στους πάσχοντες να βλέπουν πιο καθαρά τα κοντινά αντικείμενα χωρίς τη χρήση γυαλιών.

Σύμφωνα με τις μελέτες, η δράση του φαρμάκου ξεκινά περίπου 30 λεπτά μετά την εφαρμογή των σταγόνων, ενώ η βελτίωση της κοντινής όρασης μπορεί να διαρκέσει έως και 10 ώρες κάθε φορά. Η πρεσβυωπία επηρεάζει περισσότερους από 1,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, δηλαδή πάνω από το 24% του πληθυσμού.

Ήπιες οι ανεπιθύμητες ενέργειες

Το νέο φάρμακο αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της σειράς μελετών CLARITY, που περιλάμβανε τρεις κλινικές δοκιμές Φάσης 3. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία χρησιμοποίησε το φάρμακο και η άλλη εικονικό σκεύασμα, χωρίς να γνωρίζουν ποιο προϊόν λάμβαναν.

Στις δύο πρώτες μελέτες (Clarity 1 και 2) συμμετείχαν 466 άτομα με πρεσβυωπία, τα οποία χρησιμοποίησαν τις σταγόνες μία φορά την ημέρα επί 42 ημέρες. Στην τρίτη μελέτη (Clarity 3) εξετάστηκε η μακροχρόνια ασφάλεια του φαρμάκου για διάστημα έξι μηνών, με τη συμμετοχή 217 εθελοντών.

Το φάρμακο κρίθηκε καλά ανεκτό, χωρίς να παρατηρηθούν σοβαρές παρενέργειες. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ερεθισμός στο σημείο ενστάλαξης (20%), αμυδρή όραση (16%) και πονοκέφαλος (13%).

Λιγότερο συχνά αναφέρθηκαν κοκκίνισμα του ματιού ή του επιπεφυκότα (7-8% των ασθενών). Οι περισσότερες αντιδράσεις ήταν ήπιες, παροδικές και υποχώρησαν χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση.