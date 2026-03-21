Ο αιφνίδιος θάνατος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα τον Αύγουστο του 1997 είχε βαθιά επίδραση στην Κάρολιν Μπεσέτ και τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Η είδηση του τραγικού δυστυχήματος στο Παρίσι, που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο, προκάλεσε σοκ και στο ζευγάρι, το οποίο την ίδια περίοδο βίωνε έντονη πίεση από τα μέσα ενημέρωσης.

Η Νταϊάνα, σε ηλικία μόλις 36 ετών, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με τον σύντροφό της, Ντόντι Φαγιέντ, προσέκρουσε σε κολόνα μέσα στη σήραγγα Pont de l’Alma στο Παρίσι, ενώ προσπαθούσαν να αποφύγουν τους παπαράτσι. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε οδυνηρή υπενθύμιση για την επικινδυνότητα της διαρκούς δημοσιότητας.

Η Ρόουζ Μαρί Τερέντζιο, βοηθός του Κένεντι και συγγραφέας του βιβλίου JFK Jr: An Intimate Oral Biography, περιγράφει πως η Μπεσέτ είχε πει τότε στον Κένεντι ότι οι φωτογράφοι ήταν «επικίνδυνοι». Η αντίδρασή τους αποτυπώνεται και στη σειρά του FX Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, όπου παρουσιάζεται ο φόβος της Μπεσέτ μετά την τραγωδία, αν και ορισμένα στοιχεία είναι μυθοπλαστικά.

Η γνωριμία του Κένεντι με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα

Πριν από τον γάμο του με την Μπεσέτ το 1996, ο Κένεντι είχε συναντήσει την Πριγκίπισσα Νταϊάνα στο ξενοδοχείο Carlyle της Νέας Υόρκης, τον Δεκέμβριο του 1995. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Τερέντζιο, η συνάντηση έγινε με σκοπό να της προτείνει να φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο του περιοδικού του, George.

Ο γραμματέας της Νταϊάνα, Πάτρικ Τζέφσον, θυμάται ότι η Πριγκίπισσα ήθελε η συνάντηση να παραμείνει διακριτική, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει έντονη δημοσιότητα. Ο Κένεντι, όπως σημειώνει, ήταν «γοητευμένος» από εκείνη, ενώ η Νταϊάνα έδειχνε άνετη και ευγενική. Αν και απέρριψε την πρόταση για φωτογράφιση, η επικοινωνία τους συνεχίστηκε με επιστολή τον Φεβρουάριο του 1997, όπου η Νταϊάνα έγραψε χαρακτηριστικά: «Ελπίζω τα μέσα να αφήσουν εσένα και την Κάρολιν ήσυχους. Οι χειρότεροι παπαράτσι είναι εδώ στην Ευρώπη!»

Η Μπεσέτ και η Πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η Κάρολιν Μπεσέτ δεν μίλησε ποτέ δημόσια για κάποια προσωπική σχέση με τη Νταϊάνα. Ωστόσο, και οι δύο παρευρέθηκαν στην κηδεία του σχεδιαστή μόδας Τζάνι Βερσάτσε στο Μιλάνο, τον Ιούλιο του 1997. Παρότι φωτογραφήθηκαν την ίδια ημέρα, δεν είναι γνωστό αν συναντήθηκαν ή αν αντάλλαξαν κουβέντες.

Η είδηση του θανάτου και η αντίδραση

Η είδηση του θανάτου της Νταϊάνα βρήκε το ζευγάρι στο Χάιανις Πορτ, όπου παρακολούθησαν ζωντανά την κηδεία στις 6 Σεπτεμβρίου 1997. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Κένεντι έδειχνε σιωπηλός και σκεπτικός, ενώ η Μπεσέτ ήταν «σε έναν δικό της κόσμο». Η ίδια φέρεται να είχε τρομοκρατηθεί από την ιδέα ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι παρόμοιο και σε εκείνους.

Η Τερέντζιο ανέφερε ότι η Μπεσέτ ήταν «σοκαρισμένη» και «φοβισμένη» μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ανησυχώντας τόσο για τα παιδιά της Πριγκίπισσας όσο και για την ασφάλειά τους. Ο Κένεντι, αν και συγκινημένος, κρατούσε πιο χαμηλούς τόνους. Σύμφωνα με συνεργάτες του περιοδικού George, δίσταζε να καλύψει το γεγονός εκτενώς, φοβούμενος πως θα στραφεί η προσοχή στα δικά του προβλήματα με τα μέσα ενημέρωσης.

Η Μπεσέτ, ωστόσο, του επεσήμανε: «Βλέπεις; Δεν υπερβάλλω. Είναι επικίνδυνοι.» Η φράση αυτή αποτυπώνει τον φόβο και την πίεση που βίωνε, καθώς ο θάνατος της Νταϊάνα αποτέλεσε για εκείνη προειδοποίηση για το πόσο απειλητική μπορεί να γίνει η διαρκής δημοσιότητα.

Δύο χρόνια αργότερα η Μπεσέτ Κένεντι πέθανε μαζί με τον σύζυγό της και την μεγαλύτερη αδερφή της Λόρεν Μπεσέτ, όταν το ελαφρύ αεροπλάνο που πιλοτάρει ο Τζον Τζούνιορ συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μάρθας Βίνγιαρντ.

