Ο Τσαρλς Σπένσερ, αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, επανέρχεται δημόσια στο θέμα της περίφημης συνέντευξης του 1995 στο BBC, συνδέοντας την εξαπάτηση που υπέστη η αδερφή του με τις επικίνδυνες συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της δύο χρόνια αργότερα.

Ο 9ος κόμης Σπένσερ δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι η Νταϊάνα υπήρξε θύμα «εξαπάτησης» από το BBC, το οποίο χρησιμοποίησε παραπλανητικές μεθόδους για να εξασφαλίσει τη συνέντευξη στην εκπομπή Panorama — ένα σκάνδαλο που χρειάστηκε σχεδόν τρεις δεκαετίες για να αποκαλυφθεί πλήρως.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Σπένσερ μίλησε για το εξώφυλλο του περιοδικού που εστιάζει στην προδοσία που προέκυψε από τη συνέντευξη της Νταϊάνα με τον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ. Η εκπομπή, που μεταδόθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1995, αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία της βρετανικής μοναρχίας.

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση

Τριάντα χρόνια μετά, ο ερευνητής δημοσιογράφος Άντι Γουέμπ συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία στο νέο του βιβλίο Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up — The Betrayal of Princess Diana, που κυκλοφορεί στις 25 Νοεμβρίου. Ο Γουέμπ, του οποίου οι έρευνες οδήγησαν στην ανεξάρτητη έρευνα Dyson το 2021, παρουσιάζει νέα δεδομένα για το πώς στελέχη του BBC γνώριζαν περισσότερα απ’ όσα παραδέχθηκαν τότε.

«Υπάρχουν υψηλόβαθμα στελέχη του BBC που συμμετείχαν στην απόκτηση αυτής της συνέντευξης μέσω αποτρόπαιας εξαπάτησης», δήλωσε ο Σπένσερ. «Είμαι βέβαιος ότι αυτό συνέβαλε στο να βρεθεί η Νταϊάνα ευάλωτη στο Παρίσι τη νύχτα που πέθανε — και ο Άντι Γουέμπ έχει δίκιο να τους ζητά λογοδοσία».

Η εξαπάτηση και οι συνέπειες

Την περίοδο που μαγνητοσκοπήθηκε η συνέντευξη, η Νταϊάνα ήταν ήδη καχύποπτη απέναντι στους αυλικούς και βαθιά ανήσυχη για τις παραβιάσεις της ιδιωτικότητάς της, όπως το επεισόδιο «Squidgygate» με τη δημοσιοποίηση προσωπικών συνομιλιών της το 1992. Ο Μπασίρ εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευαλωτότητα, πείθοντάς την ότι η συνέντευξη στο Panorama θα της έδινε τη δυνατότητα να πει τη δική της αλήθεια.

Ο πρώην γραμματέας της, Πάτρικ Τζέπσον, δήλωσε ότι ο Μπασίρ «επέλεξε την πιο κατάλληλη στιγμή» για να δείξει πλαστά τραπεζικά έγγραφα στον Σπένσερ, πείθοντάς τον πως στενοί συνεργάτες της Νταϊάνα κατασκόπευαν για χρήματα. «Δεν είναι παράνοια όταν έχεις λόγους να πιστεύεις ότι σε κυνηγούν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γουέμπ υποστηρίζει ότι «η ζωή της έγινε χαοτική» μετά τη συνέντευξη, ενώ εκτιμά πως αν το BBC είχε αποκαλύψει εγκαίρως τη χρήση πλαστών εγγράφων, η πορεία της Νταϊάνα θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. «Ίσως να ζούσε σήμερα — γιαγιά στα 64 της, απολαμβάνοντας τα εγγόνια της», δήλωσε. «Οι συνέπειες ήταν θανατηφόρες».

Η στάση του BBC και η αντίδραση του Πρίγκιπα Ουίλιαμ

Το BBC ανέφερε στο PEOPLE ότι διόρισε τον λόρδο Ντάισον για να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ο Μπασίρ εξασφάλισε τη συνέντευξη του 1995. Η έκθεση δημοσιεύθηκε το 2021 και το BBC αποδέχθηκε πλήρως τα πορίσματά της, ζητώντας δημόσια συγγνώμη.

Η έρευνα του 2021 κατέληξε ότι ο Μπασίρ χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για να εξαπατήσει τη Νταϊάνα και ότι οι εσωτερικές έρευνες του BBC ήταν «τραγικά ανεπαρκείς». Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εξέφρασε τη βαθιά του λύπη, δηλώνοντας: «Αν το BBC είχε διερευνήσει σωστά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν το 1995, η μητέρα μου θα ήξερε ότι την είχαν εξαπατήσει».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η μητέρα του «προδόθηκε όχι μόνο από έναν απατεώνα δημοσιογράφο, αλλά και από στελέχη του BBC που απέφυγαν να κάνουν τις δύσκολες ερωτήσεις», υπογραμμίζοντας πως οι αποτυχίες αυτές «δεν απογοήτευσαν μόνο την οικογένειά του, αλλά και το κοινό».

Η Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με τον Ντόντι Φαγιέντ συγκρούστηκε ενώ καταδιωκόταν από φωτογράφους. Ο Σπένσερ θεωρεί ότι η απομόνωση στην οποία οδηγήθηκε εξαιτίας της εξαπάτησης συνέβαλε καθοριστικά στην τραγική της κατάληξη.