Δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό της, η πριγκίπισσα Νταϊάνα εκμυστηρεύτηκε σε μία από τις στενότερες φίλες της μια βαθιά προσωπική και συγκινητική παραδοχή σχετικά με τους γιους της, πρίγκιπα Ουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι — μια σκέψη που δεν πρόλαβε ποτέ να ξανασυζητήσει.

Κατά τη διάρκεια διακοπών στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 1997, η Νταϊάνα ταξίδεψε με τη στενή της φίλη Ρόζα Μόνκτον, σε ένα ταξίδι που θα αποδεικνυόταν το τελευταίο τους μαζί. Κάποια στιγμή, η συζήτηση στράφηκε στη διαβόητη τηλεοπτική της συνέντευξη του 1995 στην εκπομπή Panorama του BBC — τη συνέντευξη που είχε συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη.

«Μου είπε ότι το μετάνιωσε, επειδή πίστευε πως είχε βλάψει τα παιδιά της», ανέφερε η Μόνκτον στο περιοδικό PEOPLE. Ήταν μια σπάνια και ειλικρινής εξομολόγηση για τη συνέντευξη που παρακολούθησαν περίπου 200 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Παρά τις αποκαλύψεις της, η Νταϊάνα ένιωθε τύψεις κυρίως για το πώς η δημοσιότητα επηρέασε συναισθηματικά τους γιους της, τότε 15 και 12 ετών.

Η συνέντευξη που συγκλόνισε τον κόσμο

Η συνέντευξη του 1995 στην εκπομπή Panorama θεωρείται μία από τις πιο πολυσυζητημένες στην ιστορία της τηλεόρασης. Η ειλικρίνεια της Νταϊάνα σχετικά με την απιστία στον γάμο της, τη μάχη της με τη βουλιμία και τη ζωή μέσα στη μοναρχία προκάλεσε σεισμό στο παλάτι και στην κοινή γνώμη.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η προέλευση αυτής της συνέντευξης έχει τεθεί υπό νέα διερεύνηση. Σύμφωνα με την έρευνα του 2021 υπό τον λόρδο Ντάισον, ο δημοσιογράφος Μάρτιν Μπασίρ χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα και εξαπάτηση για να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη της πριγκίπισσας, ενώ στελέχη του BBC προσπάθησαν να αποκρύψουν την αλήθεια.

Ο Μπασίρ την έπεισε ότι η συνέντευξη ήταν ο μόνος τρόπος να «ξανακερδίσει τη φωνή της», τροφοδοτώντας τους φόβους της με ψευδείς ισχυρισμούς — ακόμη και ότι ο πρίγκιπας Κάρολος ήθελε να τη βλάψει ή ότι το ρολόι του γιου της είχε μετατραπεί σε συσκευή παρακολούθησης.

Η εξαπάτηση και οι συνέπειες

«Ήταν ευάλωτη και αυτό την έκανε ευπρόσβλητη στον Μπασίρ», δήλωσε η Μόνκτον, προσθέτοντας ότι η Νταϊάνα «τα κρατούσε όλα μέσα της». Ο δημοσιογράφος τής είχε υποδείξει να μη μιλήσει για τίποτα, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από ανθρώπους του περιβάλλοντός της.

Ο ερευνητής δημοσιογράφος Άντι Γουέμπ αφιέρωσε σχεδόν 20 χρόνια στην αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας, οδηγώντας τελικά στην έρευνα Ντάισον. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η έρευνα δεν ανέδειξε επαρκώς τη συγκάλυψη 25 ετών εκ μέρους του BBC.

Το 2024, μετά από πολυετή νομική μάχη, ο Γουέμπ πέτυχε τη δημοσιοποίηση χιλιάδων επιπλέον email του BBC, πολλά από τα οποία παραμένουν λογοκριμένα. Στο νέο του βιβλίο Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up — The Betrayal of Princess Diana, παρουσιάζει αναλυτικά το εύρος της εξαπάτησης που υπέστη η πριγκίπισσα.

Η οργή των γιων της

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει βαθιά οργή στους δύο γιους της Νταϊάνα. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος σύμφωνα με τον Γουέμπ έχει διαβάσει το βιβλίο, δήλωσε ότι η συνέντευξη ενίσχυσε τον «φόβο, την παράνοια και την απομόνωση» της μητέρας του, επισημαίνοντας: «Απογοητεύθηκε όχι μόνο από έναν ανέντιμο δημοσιογράφο, αλλά και από ηγετικά στελέχη του BBC που γύρισαν το βλέμμα αλλού».

Ο πρίγκιπας Χάρι ήταν ακόμη πιο κατηγορηματικός, λέγοντας το 2021: «Η μητέρα μας έχασε τη ζωή της εξαιτίας αυτού».

Η αλήθεια που δεν έμαθε ποτέ

Η Νταϊάνα δεν έμαθε ποτέ το πλήρες εύρος της εξαπάτησης. Όταν ταξίδεψε στην Ελλάδα με τη Μόνκτον, αγνοούσε ότι είχαν χρησιμοποιηθεί πλαστά έγγραφα για να την πείσουν να μιλήσει. Το μόνο που ένιωθε ήταν η βαριά σκιά της συνέντευξης πάνω στους γιους της.

Παρότι οι δρόμοι του Ουίλιαμ και του Χάρι έχουν πια απομακρυνθεί, σε ένα σημείο παραμένουν ενωμένοι: πιστεύουν ότι η μητέρα τους εξαπατήθηκε και ότι η οδύνη της οφείλεται σε δυνάμεις πέρα από τον έλεγχό της.

