Σάλο προκάλεσε ανάρτηση τουΝτόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε χρυσά παπούτσια της προσωπικής του συλλογής, αξίας 180.000 δολαρίων, προκαλώντας αντιδράσεις εν μέσω της κρίσης που έχει ξεσπάσει λόγω του πολέμου στηΜέση Ανατολή.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, όπου εμφανίζονται τα«σπάνια sneakers Τραμπ»σε εκδήλωση στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, που πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Ιανουαρίου 2026, έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και κοινοποιήσεις.

Η φωτογραφία στην ανάρτηση του αμερικανού προέδρου δείχνει ένα ζευγάρι μεταλλικά χρυσά μποτάκια τοποθετημένα πάνω σε διάφανο κουτί. Στο φόντο διακρίνονται σειρές από παπούτσια και πλήθος επισκεπτών, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για μεγάλη διοργάνωση τύπου συνεδρίου για sneakers. Η λεζάντα ανέφερε:«Σπάνια Sneakers Τραμπ καταχωρημένα στα 180.000 δολάρια στο Sneaker Con στο Ριάντ».

Ο σχεδιασμός των παπουτσιών ξεχωρίζει για το γυαλιστερό χρυσό φινίρισμα, τις λευκές μεσαίες και κόκκινες εξωτερικές σόλες. Ένα λογότυπο «T» είναι εμφανές στο πλάι, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει σχέδιο εμπνευσμένο από την αμερικανική σημαία, ενισχύοντας το branding Τραμπ.

Η ασυνήθιστα υψηλή τιμή αποτέλεσε το βασικό θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το κοινό να διχάζεται ανάμεσα σε εκείνους που το θεωρούν συλλεκτικό αντικείμενο και σε όσους το χαρακτηρίζουν προκλητικό.

Η προέλευση και η τιμή των sneakers

Η μάρκα παπουτσιών που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2024 φέρει την ονομασίαNever Surrender High-Top. Το χρυσό σχέδιο κυκλοφόρησε αρχικά στην αγορά με τιμή 399 δολαρίων.

Το συγκεκριμένο μοντέλο εμφανίζεται πλέον με τιμή 180.000 δολαρίων, όχι λόγω κόστους κατασκευής, αλλά εξαιτίας της σπανιότητάς του και της αυξημένης προβολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι υπογεγραμμένο και διατίθεται από τρίτο πωλητή σε διοργάνωση στο Ριάντ.

Αν και η αρχική τιμή λιανικής κατά την κυκλοφορία του τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν 399 δολάρια, η αξία του εκτοξεύτηκε στη δευτερογενή αγορά, λόγω της συλλεκτικής του σημασίας και της περιορισμένης διαθεσιμότητας.