Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, ύστερα από επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, σύμφωνα με το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, «το διυλιστήριο Μίνα Αλ-Αχμάντι, που ανήκει στην Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC), έγινε νωρίς σήμερα το πρωί στόχος εχθρικών επιθέσεων με drones, οι οποίες προκάλεσαν πυρκαγιές σε κάποιες από τις μονάδες του». Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά από προηγούμενο πλήγμα στην ίδια εγκατάσταση, το οποίο είχε επίσης προκαλέσει φωτιά.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, σε αντίποινα για την κοινή επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές χωρών του Κόλπου.

Η σημερινή επίθεση στο διυλιστήριο Μίνα Αλ-Αχμάντι δεν προκάλεσε θύματα, ωστόσο οδήγησε στο κλείσιμο ορισμένων μονάδων της εγκατάστασης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς, όπως ανέφερε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων.

Κλιμάκωση επιθέσεων στον Περσικό Κόλπο

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι απαντούν σε επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ το Μπαχρέιν έκανε γνωστό πως έθεσε υπό έλεγχο πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία προκλήθηκε από θραύσματα που προέρχονταν από μια «ιρανική επίθεση».

Στη Σαουδική Αραβία, ο σαουδάραβας υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι μέσα σε διάστημα δύο ωρών περισσότερα από δώδεκα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα «αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν» στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ ένα ακόμη καταρρίφθηκε στο βόρειο.