Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο 80 μέτρων, συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για μια «δραστική μείωση» της φορολόγησης στην ενέργεια, προκειμένου να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, όπου εγκρίθηκε το σχέδιο.

Ανάμεσα στα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση περιλαμβάνεται η μείωση του ΦΠΑ στο φυσικό αέριο και τα καύσιμα, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Σάντσεθ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των τιμών στις αντλίες έως και 30 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, η μείωση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να φτάσει έως και 60%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέτρα θα επιφέρουν εξοικονόμηση κόστους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ για τις βιομηχανίες που κάνουν εντατική χρήση ενέργειας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της παραγωγής τους.

Επιπλέον, ο Σάντσεθ γνωστοποίησε την υιοθέτηση διατάγματος που προβλέπει «προσωρινό πάγωμα» των ενοικίων σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα μέτρο «παρόμοιο με αυτά που έχουμε εφαρμόσει σε προηγούμενες κρίσεις», κάνοντας αναφορά στην «ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία».

Τέλος, όλα τα παραπάνω μέτρα θα τεθούν προς έγκριση σην ισπανική Βουλή και αναμένεται να συζητηθούν τις επόμενες ημέρες.