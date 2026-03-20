Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την εξεύρεση ευρωπαϊκών κεφαλαίων με στόχο την ανάσχεση των τιμών της ενέργειας, τονίζοντας την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια και να υπάρξει μια κοινή πολιτική ανάσχεσης των τιμών της ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκονται στις Βρυξέλλες, με στόχο να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα».

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία και στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Επεσήμανε ότι οι διακυμάνσεις στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο επηρεάζουν άμεσα την αγορά, τη λαϊκή κατανάλωση και τις μεταφορές.

«Όταν βλέπει κανείς να αλλάζουν άρδην καθημερινά οι τιμές στο πετρέλαιο και οι τιμές στο φυσικό αέριο, αυτό έχει αντίκτυπο στην αγορά, στη λαϊκή αγορά, στο σούπερ μάρκετ και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ανθρώπους του κλάδου, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις που θα ανακουφίσουν τους πολίτες, ενώ εξετάζονται διάφορα μέτρα και πρωτοβουλίες.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη και πως δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις. «Όπως κάναμε πέρυσι, που είχαν ανακοινωθεί από την αγορά αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων +15% και βρήκαμε τρόπο να τις ανασχέσουμε, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τώρα, σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει προγραμματιστεί συνάντηση του κλάδου με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Προεδρία της Κυβέρνησης, με στόχο να καθοριστούν τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν «κλιμακωτά», ώστε να στηριχθούν οι νησιώτες και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα νησιά.

Θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας

Αναφερόμενος στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι «η ελληνική διπλωματία εκφράζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Γιώργο Γεραπετρίτη» και τόνισε την ανάγκη προσοχής σε δηλώσεις που αφορούν τόσο ευαίσθητα θέματα. «Μόνο αυτός που κάθεται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και συνεννοείται με τον Πρωθυπουργό έχει πραγματική εικόνα», είπε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «εμείς ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, τη συνδρομή μας την υπερκαλύπτουμε και, προφανώς, αν θες την ειρήνη πρέπει να είσαι ισχυρός στην άμυνά σου». Τόνισε πως η περίοδος χαρακτηρίζεται από διαδοχικές κρίσεις που απαιτούν ετοιμότητα και αποφασιστικότητα.

Η κατάσταση των Ελλήνων ναυτικών

Για τους Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται στην περιοχή του Περσικού, ο Υπουργός ανέφερε ότι «έχουμε αυτή τη στιγμή 11 πλοία με ελληνική σημαία εντός του Περσικού και πάνω από 145-147 πλοία ελληνικά, με ελληνική σημαία ή ελληνόκτητα στην ευρύτερη περιοχή». Όπως υπογράμμισε, οι ναυτικοί είναι καλά και υπάρχει μηχανισμός επαναπατρισμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει σχετικό αίτημα.

«Τα πλοία αυτά βρίσκονται σε μια εμπόλεμη ζώνη και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε πλοία — όχι ελληνικής σημαίας — καθώς και σε ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε ο κ. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση κλιμακώνεται και επεκτείνεται.

Κλείνοντας, ο Υπουργός επανέλαβε ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία την αντιμετωπίζουμε εμείς και όχι μόνο», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τα επόμενα βήματα ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων.