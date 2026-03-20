Στην τέταρτη ημέρα των απεργιακών κινητοποιήσεών τους βρίσκονται σήμερα οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία προς τη Βουλή, τόσο πεζή όσο και με τα οχήματά τους.

Οι αυτοκινητιστές διαμαρτύρονται έντονα για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο χαρακτηρίζουν «ταφόπλακα» για τον κλάδο και την ποιότητα της δημόσιας μεταφοράς.

«Νομοσχέδιο-κόλαφος που απορρυθμίζει τις μεταφορές»

​Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΤΑ Πάρης Ορφανός, περιέγραψε το νομοσχέδιο ως μια πλήρη απορρύθμιση της αγοράς που καταργεί τον διαχωρισμό μεταξύ των ταξί και των ενοικιαζόμενων Ι.Χ. με οδηγό.

Ο κ. Ορφανός δήλωσε ότι:​«Είναι η τέταρτη μέρα απεργίας απέναντι σε ένα νομοσχέδιο-κόλαφο. Ο κ. Κυρανάκης και η κυβέρνηση έρχονται να νομοθετήσουν μια πλήρη απορρύθμιση των επιβατικών μεταφορών. Ειδικά με το άρθρο 52, το οποίο απελευθερώνει πλέον τα Ι.Χ. με οδηγό να κάνουν ανεξέλεγκτες μεταφορές, το κυκλοφοριακό χάος που επικαλείται ο Υπουργός θα επιδεινωθεί».

​Ραντεβού τη Δευτέρα στη Βουλή μέχρι την ψήφιση

​Η τρέχουσα απεργία αναμένεται να λήξει το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 06:00 το πρωί, ωστόσο ο κλάδος ετοιμάζεται ήδη για την κορύφωση του αγώνα του. Τη Δευτέρα το ΣΑΤΑ απευθύνει πανελλαδικό κάλεσμα για μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή.

Τέλος ο Γενικός Γραμματέας του συνδικάτου ανέφερε ότι: «Θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση εδώ στα γραφεία μας και κατάληξη έξω από τη Βουλή, όπου θα παραμείνουμε όσο διαρκέσει η διαδικασία. Έχουμε ζητήσει η ψήφιση να γίνει κατ’ άρθρο, ώστε να γνωρίζει όλη η κοινωνία ποιος βουλευτής ψήφισε τι κατά της δημόσιας μεταφοράς».