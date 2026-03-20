Ωροσκόπιο για όλα τα ζώδια της ημέρας – δείτε πώς διαμορφώνεται η ενέργεια και τι ευκαιρίες ή προκλήσεις φέρνει το πλανητικό σκηνικό.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Οι εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα είναι θετικές, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από μέρους σας. Παρ’ όλα αυτά, όταν προκύπτουν νέες προτάσεις, εξετάστε τες προσεκτικά και διαβάστε τα ψιλά γράμματα πριν αποφασίσετε.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Μην υποτιμάτε την ευφυΐα και τη διαίσθησή σας. Μια ιδέα που προέκυψε ξαφνικά μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, εφόσον την αναλύσετε σωστά. Τα επαγγελματικά σας σχέδια φαίνεται να προχωρούν ομαλά.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Οι εναλλακτικές που έχετε σε θέματα υγείας, οικονομικών και διασκέδασης ίσως δεν είναι οι πιο κατάλληλες σήμερα. Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε τις συνθήκες, αλλάξτε στάση και συμπεριφορά – θα σας βοηθήσει να προσαρμοστείτε.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Μια παλιά ιδέα που θεωρούσατε ξεπερασμένη μπορεί να αποδειχθεί επίκαιρη. Συζητήστε την με φίλους και συνεργάτες και προετοιμαστείτε να δεχθείτε και κάποιες κριτικές, χωρίς όμως να αποθαρρυνθείτε.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Οι ανασφάλειες δεν έχουν θέση σήμερα. Εστιάστε στα επιτεύγματά σας και οργανώστε τα επόμενα βήματα. Μια λίστα με όσα έχετε ήδη καταφέρει θα σας δώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Μην αποφεύγετε τις νέες γνωριμίες, ακόμη κι αν δεν είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει. Σκεφτείτε πως οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεστε ξεκίνησαν ως άγνωστοι – και αυτό λειτούργησε θετικά.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Τις επόμενες ημέρες ίσως προτιμήσετε να παρακολουθείτε τα γεγονότα χωρίς να εμπλέκεστε ενεργά. Αποφύγετε να επιβάλλετε τις απόψεις σας, καθώς όσοι συμμετέχουν ήδη στις εξελίξεις δεν χρειάζονται καθοδήγηση.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Εκμεταλλευτείτε το δίκτυο γνωριμιών σας για να ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας πιο εύκολα. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, ζητήστε βοήθεια από όσους εμπιστεύεστε – δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα μόνοι σας.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Αν αισθάνεστε αδικημένοι στην προσωπική ή επαγγελματική ζωή, μην αγνοείτε αυτό το συναίσθημα. Οι εξελίξεις θα σας οδηγήσουν στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να δείξετε ψυχραιμία και υπομονή.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Οι γύρω σας μπορεί να μην εκτιμήσουν τη δική σας οπτική σε θέματα σπιτιού ή εργασίας. Αντί να μπλέξετε σε αντιπαραθέσεις, προτιμήστε να αποστασιοποιηθείτε και να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Αν δεν είστε βέβαιοι για την ασφάλεια μιας επένδυσης ή ενός νέου πρότζεκτ, αποφύγετε τη βιασύνη. Εξετάστε κάθε λεπτομέρεια και εμπιστευθείτε τη διαίσθησή σας πριν πάρετε την τελική απόφαση.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Μια νέα περιπέτεια ξεκινά σήμερα και καλό είναι να αναζητήσετε συμπαραστάτες διαφορετικούς από τους συνήθεις. Αν δεν έχετε συγκεκριμένο προορισμό, το ταξίδι θα σας αποζημιώσει περισσότερο απ’ όσο περιμένετε.