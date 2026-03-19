Σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγα λεπτά μετά τις 5:00 το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) στο Ακρωτήρι στη Λεμεσό της Κύπρου, όπως μεταδίδει το ΣΙΓΜΑ.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν το ακόλουθο μήνυμα στα ελληνικά και τα αγγλικά:

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου.

Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα.

Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το Cyprus Times, λίγα λεπτά αργότερα οι σειρήνες σίγησαν και νέο μήνυμα εστάλη στους πολίτες σημαίνοντας λήξη του συναγερμού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το τρέχον περιστατικό ασφαλείας έχει ολοκληρωθεί. Οι περιορισμοί κυκλοφορίας έχουν αρθεί».