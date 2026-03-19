Θραύσματα από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, που αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), κατέπεσαν σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Χάιφα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος των IDF.

Σε βίντεο που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται μια μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από την περιοχή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του N12, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ δεν υφίσταται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία λόγω πιθανής διαρροής.

Ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, Έλι Κοέν, δήλωσε πως «δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις», προσθέτοντας ότι η λειτουργία του διυλιστηρίου συνεχίζεται κανονικά.