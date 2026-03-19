Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε στη Media Day του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (Παρασκευή 20/3, 21:15) ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του τονίζοντας πως ήθελε να επιστρέψει στη δράση δύο μήνες νωρίτερα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ:

Για την επιστροφή του και το πόσο έτοιμος νιώθει: «Ήθελα να γυρίσω στο 100% και στην καλύτερή μου φόρμα. Δουλεύω γι αυτό»

Για το πότε θα δει ο κόσμος τον Ματίας Λεσόρ ξανά στο 100%: «Δεν έχω ιδέα. Ήταν η πρώτη φορά που τραυματίστηκα σε όλη μου την καριέρα. Είναι η πρώτη φορά που ήμουν εκτός μπάσκετ για πάνω από μήνα. Οπότε, δεν ξέρω πώς αντιδρά το σώμα μου, πόσο θα κρατήσει. Δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ».

Για το αν νιώθει πως επέστρεψε την κατάλληλη στιγμή: «Η σωστή στιγμή θα ήθελα να ήταν να επιστρέψω 2 μήνες πριν. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει την κρίσιμη στιγμή. Είμαστε στην κούρσα για να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε. Δεν είμαστε στη θέση που θέλουμε, αλλά ακόμα είμαστε ζωντανοί. Όσο είμαστε ζωντανοί, πρέπει να πιστεύουμε και να παλεύουμε για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε».

Για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα: «Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο εαυτός μας. Είναι ο μόνος εχθρός που μπορεί να μας σταματήσει. Είμαστε ασυνεπείς φέτος, έχουμε πολλά πάνω και πολλά κάτω. Πρέπει να είμαστε συνεπείς, να παλεύουμε και να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και να είμαστε η καλύτερη εκδοχή μας. Εάν το κάνουμε αυτό, καμία ομάδα στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να μας σταματήσει».

Για το αν τον έχει εκπλήξει ο Ερυθρός Αστέρας: «Δεν με νοιάζουν οι άλλες ομάδες. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτώ για την ομάδα μας. Δεν ξέρω για τα πλέι οφ, δεν με νοιάζουν οι άλλες ομάδες για να είμαι ειλικρινής».

Για το ποιον θεωρεί μεγαλύτερη απειλή του Αστέρα: «Την ομάδα τους. Έχουν πραγματικά πολύ καλή ομάδα, είναι μαζί για καιρό, έχουν εμπειρία. Έχω παίξει εναντίον τους πάρα πολλές φορές, γιατί ήμουν στην Σερβία, και πολλές φορές δεν ήταν οι καλύτεροι παίκτες τους αυτοί που έκαναν τη διαφορά. Πρέπει να προσέχουμε και τους 12 παίκτες τους και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε κανεναν».