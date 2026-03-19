Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις της χρονιάς, αντιμετωπίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ που αναμένεται να δώσει τον δικό του παλμό.

Στο πλαίσιο της «πράσινης» media day, ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε τόσο στη σημασία της συγκεκριμένης αναμέτρησης, όσο και στη γενικότερη πορεία της ομάδας μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στην ανάγκη συγκέντρωσης και σταθερότητας, τονίζοντας πως κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα έχει χαρακτήρα τελικού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κάθε παιχνίδι θα είναι τελικός για εμάς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε, όλοι μας, όλοι οι παίκτες, όλο το σταφ καθώς και όλος ο κόσμος μας. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θυμάμαι πριν από ένα παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, μας νίκησαν, έπαιξαν aggresive, παίξαμε χάλια. Θυμάμαι πως για μια ώρα 20.000 οπαδοί τους, φώναζαν “Ολυμπιακός, Ολυμπιακός.

Αύριο το παιχνίδι θα είναι για εμάς και για τον κόσμο μας. Πρέπει να είμαστε aggressive από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έδωσαν τα πάντα εναντίον μας στο Βελιγράδι, ήρθε η σειρά μας να τους δείξουμε πως είναι το ΟΑΚΑ. Πρέπει να τους δείξουμε πως παίζουμε καλό μπάσκετ».

Για την πίεση που υπάρχει στα εντός έδρας παιχνίδια: «Αυτή είναι η γνώμη του. Όταν θα παίξουμε στο Βελιγράδι, στη Φενέρ, στην Παρτίζαν, πάντα είναι το ίδιο. Η μόνη πίεση που έχουμε στην έδρα μας είναι η θέση μας στη βαθμολογία. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Ο στόχος μας είναι μεγάλος αλλά η θέση μας δεν είναι καλή. Έχουμε το υλικό και τις δυνατότητες να το αλλάξουμε αυτό. Οι παίκτες, εμείς στον πάγκο και ο κόσμος μας. Πιστεύω πως όλοι είναι έτοιμοι για το τέλος της σεζόν και όλα αυτά τα κρίσιμα παιχνίδι».

Για τη δήλωση που είχε κάνει η οποία κατευθυνόταν προς τον Ρισόν Χολμς, με βάση το γεγονός ότι ο κόουτς μισεί τα social media. «Με την ερώτηση δώσατε την απάντηση. Μισώ τα social media».