Ανακάλυψη σκελετού σε καθιστή θέση δίπλα σε δημοτικό σχολείο στην ανατολική Γαλλία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων. Τα παιδιά του δημοτικού σχολείου Josephine Baker στη Ντιζόν εντόπισαν έναν σκελετό καθισμένο όρθιο μέσα σε κυκλικό λάκκο, δίπλα στην αυλή του σχολείου τους.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη ανακάλυψη μιας σειράς παρόμοιων ταφών στην πόλη, όπου σώματα έχουν βρεθεί θαμμένα σε καθιστή στάση, στραμμένα προς τα δυτικά. Οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν γιατί οι αρχαίοι Γαλάτες επέλεγαν αυτή τη μορφή ταφής και αν ορισμένοι από τους νεκρούς είχαν ταφεί ζωντανοί.

Ο νέος σκελετός, που βρέθηκε δίπλα στο σχολείο, είναι εξαιρετικά καλοδιατηρημένος. Όπως και τέσσερις άλλοι που εντοπίστηκαν πρόσφατα στην ίδια περιοχή, βρίσκεται καθιστός στον πυθμένα λάκκου διαμέτρου περίπου ενός μέτρου.

Τα χέρια του σκελετού είναι τοποθετημένα στα γόνατα, ενώ η πλάτη του ακουμπά στον ανατολικό τοίχο του λάκκου, κοιτώντας προς τη δύση. Πέρσι, δεκατρείς ακόμη σκελετοί είχαν βρεθεί περίπου είκοσι μέτρα μακριά, στον ίδιο χώρο οικοδομικών εργασιών. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι οι ταφές χρονολογούνται μεταξύ 300 και 200 π.Χ.

Αρχαίοι Γαλάτες και μυστήριες ταφές

Οι ανασκαφές των τελευταίων τριάντα ετών αποκάλυψαν ότι η Ντιζόν υπήρξε σημαντικός τόπος για τους Γαλάτες, το κελτικό φύλο γνωστό και από τις ιστορίες του Αστερίξ και του Οβελίξ. Οι Γαλάτες εμφανίστηκαν γύρω στον 5ο αιώνα π.Χ., εξαπλώνοντας τον πολιτισμό τους στη σημερινή Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία και πέρα από αυτά.

Οι πληροφορίες για τον πολιτισμό τους προέρχονται κυρίως από ξένες πηγές, όπως τα γραπτά του Ιούλιου Καίσαρα, ο οποίος τους κατέκτησε το 50 π.Χ. Από το 1992 έως σήμερα έχουν βρεθεί περίπου είκοσι καθιστοί σκελετοί στην κεντρική Ντιζόν, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τέταρτο των 75 παρόμοιων ταφών που έχουν εντοπιστεί παγκοσμίως.

Άλλες αντίστοιχες ανακαλύψεις έχουν γίνει στη Γαλλία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ερευνητής του γαλλικού αρχαιολογικού ινστιτούτου Inrap, Régis Labeaune, χαρακτήρισε τα τελευταία ευρήματα «ιδιαίτερα εντυπωσιακές ανακαλύψεις».

Αναπάντητα ερωτήματα και θεωρίες

«Με βάση τον αριθμό και την ποιότητα των ευρημάτων, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε σημαντικός γαλατικός οικισμός στη Ντιζόν», δήλωσε ο Labeaune στο AFP. Ωστόσο, πολλά παραμένουν άγνωστα. Ήταν αυτή η ιδιόμορφη ταφή τιμωρία για εγκληματίες ή προνόμιο των ισχυρών;

Πέντε από τα σώματα φέρουν ίχνη βίας, με έναν σκελετό να παρουσιάζει θανατηφόρο τραύμα στο κρανίο. Εκτός από ένα βραχιόλι που χρονολογεί την εγκατάσταση στην γαλατική περίοδο, δεν βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα ή κοσμήματα.

Όλοι οι σκελετοί ανήκουν σε άνδρες, ύψους από 1,62 έως 1,82 μέτρα, εκτός από ένα παιδί που είχε βρεθεί το 1992. Η αρχαιοανθρωπολόγος του Inrap, Annamaria Latron, ανέφερε πως τα δόντια τους διατηρήθηκαν σε εξαιρετική κατάσταση, «πιθανότατα επειδή δεν γνώριζαν τη ζάχαρη».

«Τα οστά τους δείχνουν ίχνη οστεοαρθρίτιδας, ένδειξη έντονης σωματικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στα πόδια», πρόσθεσε η ίδια. Όσο για το γιατί θάφτηκαν με αυτόν τον παράξενο τρόπο, η Latron σημείωσε: «Δεν έχουμε κάποια επικρατούσα υπόθεση· λείπει το επιφανειακό στρώμα πάνω από τους τάφους».

«Το να είσαι αρχαιολόγος μπορεί να είναι πολύ απογοητευτικό επάγγελμα», κατέληξε με νόημα.