Την ίδια ώρα οι πολίτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία (68,2%) τονίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να κρατήσει ουδέτερη στάση στον πόλεμο του Ιράν.

Παράλληλα, περίπου 7 στους 10 συμφωνούν με την αποστολή φρεγατών και F16 στην Κύπρο, καθώς και με την αποστολή Patriot στην Κάρπαθο

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΝΔ 24,9%
  • ΠΑΣΟΚ 11,2%
  • Ελληνική Λύση 9,2%
  • Πλεύση Ελευθερίας 8,5%
  • ΚΚΕ 6,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ 3,7%
  • Νίκη 3,1%
  • Φωνή Λογικής 2,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%
  • ΜέΡΑ25 2,1%
  • Νέα Αριστερά 1,1%
  • Η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 15,7%
Δημοσκόπηση MRB για OPEN
Δημοσκόπηση MRB για OPEN

Η αναγωγή στο σύνολο

Στην αναγωγή στο σύνολο, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΝΔ: 31,1%
  • ΠΑΣΟΚ: 14 %
  • Ελληνική Λύση: 11,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 10,6%
  • ΚΚΕ: 8,1%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%
  • Νίκη: 3,1%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,8%
  • ΜέΡΑ25: 2,6%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Άλλο κόμμα επιλέγει το 6,7%
Δημοσκόπηση MRB για OPEN
Δημοσκόπηση MRB για OPEN

Τι λένε οι πολίτες για τον πόλεμο στο Ιράν

Το 80,1% κρίνει λάθος την απόφαση Τραμπ – Νετανιάχου για πόλεμο στο Ιράν.

Δημοσκόπηση MRB για OPEN

Το 65,2% λέει «όχι» σε αποστολή ναυτικών δυνάμεων από τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Δημοσκόπηση MRB για OPEN

Σχετικά με τι στάση πρέπει να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πόλεμο του Ιράν, το 68,2% λέει ουδέτερη, ενώ μόνο 10,4% καλεί τον πρωθυπουργό να στηρίξει την πολεμική σύρραξη. Το 16,4% ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επικρίνει τις ενέργειες Τραμπ – Νετανιάχου.

Δημοσκόπηση MRB για OPEN

Το 69,8% συμφωνεί με την απόφαση για αποστολή φρεγατών και F16 στην Κύπρο, ενώ το 24,6% διαφωνεί.

Δημοσκόπηση MRB για OPEN

Το 67,7% συμφωνεί με την αποστολή των Patriot στην Κάρπαθο, ενώ το 22,15 λέει ότι ήταν λάθος.

Δημοσκόπηση MRB για OPEN

Τι ανησυχεί περισσότερο τους Έλληνες για τον πόλεμο

Οι πολίτες ερωτηθέντες για το τι τους ανησυχεί στον πόλεμο στο Ιράν, οι απαντήσεις ήταν ως εξής:

  • 57,6% οικονομικές επιπτώσεις παγκοσμίως
  • 48,6% Οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα
  • 43,4% Κίνδυνος μεγαλύτερες στρατιωτικής κλιμάκωσης/επέκταση της σύγκρουσης
  • 34,4% Ανησυχία για στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας
  • 26,4% Αύξηση σε μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στη χώρα

    Δημοσκόπηση MRB για OPEN

Οι απαντήσεις για το πλαφόν στα κέρδη και πυρηνικά

Σχετικά με την απόφαση να μπει πλαφόν στα κέρδη εταιρειών για καύσιμα και τρόφιμα, το 51,6% λέει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, ενώ στο 45,2% σε λάθος κατεύθυνση.

Δημοσκόπηση MRB για OPEN

Στο ερώτημα αν η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο μέλλον, με αφορμή και τις πρόσφατες δηλώσεις του Μητσοτάκη, το 33% δήλωσε ότι συμφωνεί ενώ το 49,8% διαφωνεί.

Δημοσκόπηση MRB για OPEN
Τι λένε οι πολίτες για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Στην ερώτηση πώς κρίνουν οι πολίτες την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, το 19,4% είπε θετικά και το 44,5% αρνητικά.

Δημοσκόπηση MRB για OPEN
Δημοσκόπηση MRB για OPEN

Σε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, θετικά απάντησε το 36,9%, αρνητικά το 31,5%, ενώ «δεν ξέρω/δεν απαντώ» το 31,6%.

Δημοσκόπηση MRB για OPEN

