Ο γνωστός ηθοποιός Τσακ Νόρις μεταφέρθηκε εκτάκτως σε νοσοκομείο της Χαβάης, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το TMZ, ύστερα από ένα απρόσμενο ιατρικό περιστατικό.
Πηγές με γνώση της του θέματος αναφέρουν ότι το συμβάν σημειώθηκε στο νησί Καουάι τις τελευταίες 24 ώρες. Αν και η φύση του επεισοδίου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νόρις παραμένει σε καλή διάθεση.
Σύμφωνα με το TMZ, το περιστατικό φαίνεται να εξελίχθηκε αιφνιδίως, καθώς ο ηθοποιός προπονούταν κανονικά στο νησί την Τετάρτη.
Τέλος, ο 86χρονος είχε γιορτάσει πρόσφατα τα γενέθλιά του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media όπου εμφανιζόταν να γυμνάζεται μαζί με έναν προπονητή, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.
