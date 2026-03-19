Σημαντική μετατόπιση στον τρόπο που αξιολογείται η ελληνική αγορά ακινήτων καταγράφηκε στη φετινή διεθνή έκθεση MIPIM 2026 στις Κάννες, σύμφωνα με τη CCRE Group, η οποία συμμετείχε ως εκθέτης και συντονιστής συζήτησης στο Ελληνικό Περίπτερο της Enterprise Greece.

Αναλυτικότερα, η συζήτηση με τίτλο «Greece: Rare Earth Returns» ανέδειξε μια νέα προσέγγιση: η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως αγορά ανάκαμψης, αλλά ως asset με χαρακτηριστικά σπανιότητας και στρατηγικής αξίας. «Δεν χαρακτηρίζουμε κάτι ως “σπάνιο” επειδή είναι μικρό. Το χαρακτηρίζουμε σπάνιο επειδή είναι δύσκολο να αντικατασταθεί», ανέφερε ο Θεολόγος Μπόσδας, COO της CCRE Group και συντονιστής της συζήτησης.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον χώρο των επενδύσεων, της φιλοξενίας και της ανάπτυξης ακινήτων, μεταξύ των οποίων η Σπυριδούλα Μπούτου (COO, MIBS Group), η Πέννυ Ζαγκλαρίδου (MP & Founder, Wealthia Hotel Asset Management), ο Άκης Σκλάβος (GM Strategic Investments, Enterprise Greece) και ο Ανδρόνικος Τσαρτσίδης (CIO, DKG Developments), προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα τόσο από την πλευρά των θεσμών και των κεφαλαίων όσο και της υλοποίησης έργων.

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, η ελληνική αγορά εισέρχεται σε μια φάση μετάβασης από opportunistic επενδύσεις προς πιο θεσμικά, μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Η αναβάθμιση της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα, η μείωση του κόστους δανεισμού και η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών έχουν περιορίσει σημαντικά το country risk premium, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ωστόσο, το βασικό ζητούμενο δεν είναι πλέον το «γιατί Ελλάδα», αλλά το «πώς και πού επενδύει κανείς». Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του panel, οι διεθνείς επενδυτές εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες:

• θεσμική αξιοπιστία και σταθερότητα

• δυνατότητα εκτέλεσης έργων χωρίς ασάφειες

• ύπαρξη επενδυτικών προϊόντων με επαρκές μέγεθος και ρευστότητα

«Το βασικό εμπόδιο σήμερα δεν είναι η ζήτηση, αλλά η έλλειψη μεγάλων, συγκεντρωμένων επενδυτικών προϊόντων που μπορούν να απορροφήσουν θεσμικά κεφάλαια», επισημάνθηκε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης και στην ικανότητα εκτέλεσης. «Η αγορά μπορεί να αναπτυχθεί, αρκεί να παραμείνει συνεπής σε ένα βασικό κανόνα: να παραδίδει αυτό που υπόσχεται», σημειώθηκε από τους συμμετέχοντες. Η προσέγγιση δε αυτή αποτυπώνεται σε όλο το εύρος του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς τονίστηκε πως «στο τέλος της ημέρας, όλα καταλήγουν στην πειθαρχημένη εκτέλεση, από την επιλογή του σωστού asset και της τοποθεσίας έως το σωστό μίγμα χρήσεων».

Στον τομέα της φιλοξενίας, η Ελλάδα βρίσκεται σε μεταβατική φάση, με το ενδιαφέρον να μετακινείται σταδιακά από μεμονωμένες επενδύσεις σε πιο οργανωμένες πλατφόρμες. Οι επενδυτικές ευκαιρίες εντοπίζονται τόσο σε αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων όσο και σε νέες αναπτύξεις, με τις τελευταίες να χαρακτηρίζονται ως περιορισμένος και δυνητικά σπάνιος πόρος στο μέλλον.

Επισημάνθηκε δε πως «τα οικόπεδα υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές, είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένα. Αυτό που σήμερα φαίνεται δύσκολο, αύριο μπορεί να μην είναι καν διαθέσιμο». Η CCRE Group εκτιμά ότι η ελληνική αγορά ακινήτων εισέρχεται σε μια φάση μεγαλύτερης ωρίμανσης, όπου η αξία θα καθορίζεται λιγότερο από τη συγκυρία και περισσότερο από τη δομή, την ποιότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης.