Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της χώρας ενδέχεται να προκαλέσουν «ανεξέλεγκτες συνέπειες», στον απόηχο της πρόσφατης επίθεσης στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, για την οποία η Τεχεράνη αποδίδει ευθύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μασούντ Πεζεσκιάν αναφέρει:

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση στην ενεργειακή υποδομή του Ιράν. Τέτοιες επιθετικές ενέργειες δεν θα επιτύχουν τίποτα για τον Αμερικανό Σιωνιστή εχθρό και τους υποστηρικτές του. Αντίθετα, θα περιπλέξουν την κατάσταση και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες συνέπειες που θα επηρεάσουν ολόκληρο τον κόσμο».

حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را قاطعانه محکوم می‌کنم. این‌گونه اقدامات تجاوزکارانه، دستاوردی برای دشمن صهیونی آمریکایی و حامیانشان نخواهد داشت. بلکه شرایط را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند پیامدهایی خارج از کنترل به‌دنبال داشته باشد که دامنه آن همه جهان را درگیر می‌کند. https://t.co/FGtTZZjA6Y — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 18, 2026

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ υπογράμμισε πως οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις θα επιφέρουν «αντίποινα» και θα οδηγήσουν σε «νέο επίπεδο αντιπαράθεσης».