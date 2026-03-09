Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μίλησε με τον Τούρκο ομόλογό του και δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν «διχόνοια» μεταξύ της Τεχεράνης και των γειτόνων της.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν ανέκαθεν δήλωνε ότι είναι έτοιμο να μειώσει τις εντάσεις στην περιοχή εάν οι χώρες με αμερικανικές βάσεις δεν επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί το έδαφός τους για επίθεση στη χώρα του.

Το Ιράν είναι έτοιμο να σχηματίσει μια κοινή ομάδα για να διερευνήσει μια «φερόμενη» πυραυλική επίθεση στην Τουρκία, ώστε οι σχέσεις μεταξύ των δύο «φιλικών και αδελφικών χωρών να μην επηρεάζονται πάντα από την ειδησεογραφική προπαγάνδα».

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον εκλιπόντα Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης, καθώς και για τους θανάτους Ιρανών και των δολοφονημένων παιδιών του σχολείου Μινάμπ.

Εύχεται επίσης στον νέο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επιτυχία ως ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.