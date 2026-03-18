Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ και μέλη του Κογκρέσου μετέβησαν στο Ντέλαγουερ για να παραστούν στην τελετή υποδοχής των σορών των έξι μελών πληρώματος αεροσκάφους ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος τους συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων υποστήριξης εναντίον του Ιράν.

Ήταν η δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, που ο αμερικανός πρόεδρος παρευρέθηκε σε μια επίσημη στρατιωτική τελετή, την οποία κάποτε περιέγραψε ως το «πιο δύσκολο πράγμα» που έπρεπε να κάνει ως αρχηγός.

Τον Τραμπ συνόδευαν ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγσεθ, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν και νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων των γερουσιαστών Τόμι Τάμπερβιλ και Κέιτι Μπριτ και οι δύο Ρεπουμπλικάνοι από την Αλαμπάμα.

Και τα έξι μέλη του πληρώματος ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας KC-135 σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε αεροπορικό δυστύχημα πάνω από φιλικό έδαφος στο δυτικό Ιράκ, ενώ υποστήριζαν επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Προέρχονταν από την Αλαμπάμα, την Ιντιάνα, το Κεντάκι, το Οχάιο και την πολιτεία της Ουάσινγκτον.

«Κάθε άτομο σε αυτό το αεροσκάφος μετέφερε ένα βάρος, που οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν θα δουν ποτέ και το μετέφεραν με επαγγελματισμό, θάρρος και ένα επίπεδο ήσυχης αριστείας που αξίζει να αναγνωριστεί», δήλωσε σε μήνυμα του ο απόστρατος αντισυνταγματάρχης, Ερνέστο Νισπερός, φίλος ενός από τους νεκρούς.