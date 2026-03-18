Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρατεύει και πάλι το βασικό του επιχείρημα προκειμένου να δικαιολογήσει την απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι η Τεχεράνη βρισκόταν στα πρόθυρα της απόκτησης πυρηνικών όπλων και θα τα χρησιμοποιούσε πρώτα εναντίον του Ισραήλ και στη συνέχεια εναντίον των ΗΠΑ.

«Θα τα χρησιμοποιούσαν μέσα σε μία ώρα ή μία μέρα», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα. Στην πραγματικότητα, ακούγοντας τον Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, έχει κανείς την εντύπωση ότι ο πρόεδρος συζητά αν θα διατάξει την μεγαλύτερη αποστολή όλων εποχών στο Ιράν: να καταλάβει ή να καταστρέψει το πυρηνικό υλικό, σχεδόν κατάλληλο για την κατασκευή βόμβας, το οποίο πιστεύεται ότι είναι αποθηκευμένο σε μεγάλο βαθμό βαθιά κάτω από ένα βουνό στο Ισφαχάν.

Θα ήταν, από κάθε άποψη, μία από τις πιο τολμηρές και επικίνδυνες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία, πολύ πιο περίπλοκη και επικίνδυνη από την επιχείρηση για τη δολοφονία του Οσάμα Μπιν Λάντεν πριν από 26 χρόνια ή τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο από το κρεβάτι του στις αρχές Ιανουαρίου, αναφέρουν οι New York Times σε ανάλυσή τους.

Κανείς δεν είναι σίγουρος πού βρίσκεται όλο το υλικό. Εάν τα δοχεία που το περιέχουν τρυπηθούν, το αέριο που θα διαφύγει θα είναι τόσο τοξικό όσο και ραδιενεργό. Εάν τα δοχεία βρεθούν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, υπάρχει ο κίνδυνος επιτάχυνσης της πυρηνικής αντίδρασης.

Όπως είπε ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πριν από μερικές εβδομάδες στο Κογκρέσο, αυτή είναι μια επιχείρηση που θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο αν δοθεί εντολή σε μια ομάδα κομάντος να «μπουν και να το πάρουν».

Ο Τραμπ «ζυγίζει» μία από τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις των ΗΠΑ: Πώς θα αποκτήσει τα πυρηνικά του Ιράν και το «δόλωμα» της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις δεν τον ανησυχούν. «Πραγματικά δεν το φοβάμαι αυτό», είπε. «Πραγματικά δεν φοβάμαι τίποτα».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εξετάζει σαφώς το ενδεχόμενο της επιχείρησης, την οποία πριν από μερικές εβδομάδες είχε δηλώσει ότι θα επιχειρούσε μόνο αν ο στρατός του Ιράν ήταν «τόσο αποδεκατισμένος ώστε να μην είναι σε θέση να πολεμήσει στο έδαφος». Τη Δευτέρα, απάντησε απότομα σε έναν δημοσιογράφο.

Γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει πίσω τώρα

Αλλά είναι ο ίδιος ο Τραμπ που συνεχίζει να αναρωτιέται για το πρόβλημα του τερματισμού του πολέμου πριν λυθεί το πρόβλημα. Ο Μάθιου Μπαν, ειδικός σε θέματα πυρηνικής ενέργειας στο Χάρβαρντ, σημείωσε ότι αν ο Τραμπ σταματούσε τώρα, «θα άφηνε ένα αποδυναμωμένο αλλά πικραμένο καθεστώς…».

Έτσι, τώρα ένας πρόεδρος που έκανε ελάχιστα για να προετοιμάσει το αμερικανικό κοινό για την επίθεση κατά του Ιράν φαίνεται να εκδίδει καθημερινές προειδοποιήσεις.

Καθώς επιστρέφει ξανά και ξανά στην πυρηνική απειλή, ο Τραμπ υπερβάλλει σχετικά με το πόσο γρήγορα το υλικό μπορεί να μετατραπεί σε όπλο.

Στην πραγματικότητα, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου με τη κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι περισσότεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών δήλωναν ότι δεν έβλεπαν άμεσο κίνδυνο.

Αυτό επιβεβαιώθηκε με την παραίτηση του Τζο Κεντ, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, ο οποίος υποστήριξε ότι «το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή».

Αμερικανικοί δορυφόροι παρακολουθούσαν τις εγκαταστάσεις του Ιράν.

Τώρα, όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει. Μετά από βομβαρδισμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το πυρηνικό υλικό αποτελεί μία από τις τελευταίες γραμμές άμυνας του Ιράν. Όπως δήλωσε ο Τζορτζ Πέρκοβιτς από το Ίδρυμα Κάρνεγκι για τη Διεθνή Ειρήνη.

Το «δόλωμα» του Ιράν

Οι Ιρανοί καταλαβαίνουν ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να καταστρέψουν αυτό το υλικό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν τέτοιες επιχειρήσεις εδώ και χρόνια.

Δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ θα επιχειρούσαν μια μυστική επιχείρηση όπως αυτή για τον Μπιν Λάντεν.

«Αν και ένα μεγάλο μέρος βρίσκεται στο Ισφαχάν, πρέπει να υποθέσουμε ότι δεν βρίσκεται εκεί το σύνολο», δήλωσε ο Μπαν. Κάποια ποσότητα μπορεί να βρίσκεται στο Pickaxe Mountain, καθώς και στο Φόρντο και στο Νατάνζ.

Οι επιπλοκές είναι τόσο μεγάλες που ενδέχεται να οδηγήσουν την κυβέρνηση Τραμπ να επανεξετάσει πρόταση του Αμπάς Αραγτσί, υπουργού Εξωτερικών του Ιράν.

Το υλικό θα μπορούσε να τεθεί υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, απέρριψαν την ιδέα.

Η συνάντηση ματαιώθηκε λόγω της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, όλοι οι πόλεμοι τελειώνουν κάποια στιγμή και ενδέχεται να υπάρξει νέα διαπραγμάτευση.