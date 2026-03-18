Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 7χρονος, στο πλαίσιο παιχνιδιού, μπήκε μέσα σε μία από τις θυρίδες της εγκατάστασης, χωρίς ωστόσο να μπορεί στη συνέχεια να ανοίξει την πόρτα από το εσωτερικό.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, η θυρίδα άνοιξε και το παιδί απεγκλωβίστηκε σώο, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Τρομοκρατημένος ο 7χρονος χτυπούσε την μεταλλική πόρτα με πολίτες να σπεύδουν στο σημείο.

Για καλή τύχη όλων, περαστικοί είδαν και άκουσαν τον 7χρονο να φωνάζει και έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική και το Λιμενικό προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο 7χρονος.