Τα κοσμήματα ηλικιωμένης σε Κοινότητα της Λαμίας σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν ητα παιδιά της την γλίτωσαν από απατεώνες που παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3/26), όταν δύο άτομα, πιθανότατα Ρομά, πλησίασαν την ηλικιωμένη και με το πρόσχημα ότι υπήρχε «διαρροή στην ηλεκτρική εγκατάσταση» του σπιτιού της, την έπεισαν να τους παραδώσει τα κοσμήματά της για να τα «ασφαλίσουν». Η επέμβαση των παιδιών της όμως αποδείχθηκε καθοριστική. Αντιλήφθηκαν αμέσως ότι επρόκειτο για απάτη, αντέδρασαν και κυνήγησαν τους δράστες, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, πέταξαν τα κοσμήματα και εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamiareport.gr, οι απατεώνες επιβιβάστηκαν σε ασημί Seat Ibiza, όπου φαίνεται πως τους περίμενε και τρίτος συνεργός και κατευθύνθηκαν προς τη Λαμία. Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και έδωσε εντολή για ελέγχους σε όλα τα πληρώματα που βρίσκονταν στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν οι δράστες μέχρι στιγμής.