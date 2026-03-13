Συμμορία ληστών προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια, αρπάζοντας μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό κοσμήματα αξίας άνω του 1,4 εκατομμυρίου ευρώ. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ληστεία σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar, στο Φρίμοντ. Το βίντεο αποκαλύπτει τον συντονισμό μιας ομάδας περίπου 20 μασκοφόρων, οι οποίοι εισέβαλαν μεθοδικά στο κατάστημα.

Επιχείρηση «μαφιόζικου τύπου»

Οι αρχές περιγράφουν τη ληστεία ως «κατάληψη μαφιόζικου τύπου». Μια σειρά οχημάτων σταμάτησε έξω από το κοσμηματοπωλείο και οι κουκουλοφόροι εισέβαλαν τρέχοντας, κρατώντας βαριοπούλες και άλλα εργαλεία διάρρηξης.

Με σακίδια στους ώμους και εξοπλισμένοι με σφυριά και καλέμια, οι δράστες έσπασαν τις γυάλινες βιτρίνες με εντυπωσιακή ταχύτητα. Σύμφωνα με τη New York Post, άρπαξαν το 75% έως 80% των εμπορευμάτων μέσα σε περίπου 70 δευτερόλεπτα, αποσπώντας λεία άνω του 1,4 εκατ. ευρώ.

Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε και από την εφημερίδα East Bay Times, καταγράφοντας τη συντονισμένη δράση των ληστών και τη γρήγορη διαφυγή τους με τα οχήματα που τους περίμεναν απ’ έξω.

Οι συλλήψεις και η εξέλιξη της υπόθεσης

Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαφυγή ήταν κλεμμένα, γεγονός που δυσχέρανε τον εντοπισμό των δραστών μέσω καμερών ασφαλείας. Ωστόσο, περιπολικό της αστυνομίας εντόπισε ένα όχημα που παραβίασε σήματα STOP και ερυθρούς σηματοδότες.

Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερις νεαρούς ηλικίας 20 έως 29 ετών. Δύο από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και δεν έχει ακόμη οδηγηθεί στα δικαστήρια.