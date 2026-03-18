Ο καιρός διατηρεί το χειμωνιάτικο και άστατο σκηνικό και την Πέμπτη, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι εκτεταμένες νεφώσεις, οι βροχές, οι καταιγίδες, οι χιονοπτώσεις στα ορεινά και οι ισχυροί άνεμοι, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, σημειώνοντας περαιτέρω πτώση σε αρκετές περιοχές.

Οι άστατες καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν και την Παρασκευή, με την αφρικανική σκόνη να παραμένει στην ατμόσφαιρα, ενώ το Σάββατο αναμένεται μερική βελτίωση, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Χειμωνιάτικο σκηνικό με πτώση θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους την Πέμπτη

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου, ο καιρός θα παρουσιάσει και πάλι άστατο χαρακτήρα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις νεφώσεις, τις τοπικές βροχές, τις καταιγίδες και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Στα ανατολικά και τα περισσότερα βόρεια τμήματα, και συγκεκριμένα σε Μακεδονία, Θράκη, νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, προβλέπονται νεφώσεις με κατά κανόνα ασθενείς τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το βράδυ στη δυτική Κρήτη. Τα φαινόμενα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους έντονα, οπότε εκεί απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή.

Χιονοπτώσεις και αφρικανική σκόνη

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επηρεαστούν και τα ορεινά της Κρήτης.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα.

Ισχυροί άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις έως 6 μποφόρ και στα βόρεια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς. Τοπικά, στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Παραμένει άστατος ο καιρός την Παρασκευή

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με έμφαση στα ανατολικά και τα νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν έως αργά το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, παραμένοντας σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 11 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Μικρή βελτίωση το Σάββατο με τοπικά φαινόμενα

Το Σάββατο 21 Μαρτίου, αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο δεν θα λείψουν οι παροδικά αυξημένες νεφώσεις αλλά και οι τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν έως το μεσημέρι σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 5 με 7 και τοπικά το πρωί τα 8 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 2 με 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές.