Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε σκαλωσιά σε εργοτάξιο, στην αυλή συγκροτήματος κατοικιών στην ένατη συνοικία της Βιέννης, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα αίτια της κατάρρευσης και η ακριβής φύση των εργασιών που εκτελούνταν στο σημείο παραμένουν άγνωστα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Το κτίριο είναι παλαιό, χαρακτηριστικό της περιοχής, όπου τα περισσότερα οικοδομήματα χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων ανέφερε ότι ένας ακόμη άνδρας, 45 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Πορτσελάνγκασε, έναν δρόμο που διασχίζει την καρδιά της αριστοκρατικής συνοικίας, κοντά στη Γαλλική Σχολή και το Μέγαρο Λιχτενστάιν, ένα από τα πιο πολυτελή και ιστορικά παλάτια της πόλης.

Η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εργάτες που επέζησαν, προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, όπως πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.