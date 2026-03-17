Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαγδάτη έγινε στόχος επίθσης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης που συνδέεται με τη σύγκρουση στο Ιράν. Σύμφωνα με πηγές, εκτοξεύθηκαν πολλαπλά βλήματα προς το συγκρότημα της πρεσβείας, με ορισμένα να αναχαιτίζονται από τα αμυντικά συστήματα.

Τουλάχιστον ένα drone φέρεται να έπληξε το συγκρότημα, προκαλώντας ζημιές και πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι το Ιράν ευθύνεται άμεσα για την επίθεση.

WATCH: Explosion as US Embassy in Baghdad, Iraq hit by drone https://t.co/yXSevv5ell pic.twitter.com/Ixb8tEeDfM — Rapid Report (@RapidReport2025) March 17, 2026

Ωστόσο, οι επιθέσεις συνδέονται με παραστρατιωτικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και δραστηριοποιούνται στο Ιράκ. Το περιστατικό αυτό σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, καθώς οι επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους πληθαίνουν.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσης που εμπλέκει το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.