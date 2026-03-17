Αυτό τουλάχιστον μας θύμισε ο επίσημος λογαριασμός της Formula 1 στο Instagram, ανεβάζοντας ένα βίντεο με τον Αντονέλι πιτσιρικάς. Ο Ιταλός φαίνεται να βρίσκεται μαζί με άλλους πιτσιρικάδες στο πάντοκ της Mercedes και να ζητάει αυτόγραφο από τον Λιούις Χάμιλτον.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο 19χρονος Ιταλός έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος που κατακτά νίκη σε Γκραν Πρι. Η Formula 1… καταγράφει τα πάντα και θυμάται τις στιγμές και τα όνειρα των “μικρών” φίλων του αθλήματος.