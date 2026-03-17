Οι οκτώ οπαδοί του ΠΑΟΚ που είχαν συλληφθεί πέρασαν από αυτόφωρο και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για την επίθεση στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας την περασμένη Κυριακή, στο ματς με τον Λεβαδειακό. Ωστόσο, για το ίδιο περιστατικό, η Super League έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος να καλέσει καν σε απολογία την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αντίθετα, «ια τη συμπεριφορά των οπαδών τους κλήθηκαν κανονικά ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ατρόμητος και ΑΕΛ Novibet.

Αναλυτικά, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 15/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 15/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/1-κγ’ από 16/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ

2/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET: «Βάσει των αναφερομένων στο από 14/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/26/587543 από 15/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET – ΠΑΕ ASTERAS AKTOR.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ

3/ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 15/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 15/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/1-κγ’ από 16/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, 2 α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 15/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 15/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.