Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος οκτώ οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν εισβάλει στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας και είχαν επιτεθεί φραστικά σε δημοσιογράφους.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση συνολικά 14 ατόμων και στη σύλληψη των οκτώ που συμμετείχαν στους προπηλακισμούς. Οι κατηγορίες αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας για τον «Ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό» και «παράνομη βία».

Την Τρίτη (17/3) το πρωί, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, ενώ περίπου 50 οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια, εξαπολύοντας φραστικές απειλές προς τους δημοσιογράφους, οι οποίοι τελικά απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Σύμφωνα με το «grtimes», η ποινική δίωξη αφορά απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία που τελέστηκε από κοινού, εντός αθλητικών εγκαταστάσεων, με αφορμή αθλητική εκδήλωση.