Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μίλησε στο MEGA για τη νέα συλλογική σύμβαση που υπεγράφη σήμερα, για τον κατώτατο μισθό αλλά και για εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Να το πούμε πολύ απλά. Όσοι μας παρακολουθούν και δουλεύουν σε εστιατόρια, σε ταβέρνες, σε μπαρ, επηρεάζονται εν δυνάμει από αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Είναι από τις μεγαλύτερες συλλογικές συμβάσεις που μπορούν να υπογραφούν και προβλέπει αύξηση μισθών. Η αύξηση κυμαίνεται στον κατώτατο μισθό από 8% περίπου, από 6% έως 25%. Δηλαδή, η σύμβαση προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός στην εστίαση ξεκινάει πλέον από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ. Και από εκεί και πέρα ανεβαίνει. Και προβλέπονται επιπλέον παροχές όπως: Τριετίες με προσαύξηση 5%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης μέχρι 15%, επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%. Αλλά όλα αυτά προστίθενται και έρχονται να διευρύνουν το διαθέσιμο εισόδημα μέχρι 400.000 εργαζομένων σε αυτόν τον κλάδο», ανέφερε μεταξύ άλλων η κα Κεραμέως.

Όπως είπε, στις 26 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο για τον κατώτατο μισθό.

Και προσθέτει: «Ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ όταν ανέλαβε η κυβέρνησή μας. Σήμερα είναι στα 830 ευρώ, αυτό είναι μια αύξηση 28%, και έχει δεσμευθεί ο Πρωθυπουργός μέχρι το 2027 ότι θα φτάσουμε στα 950 ευρώ. Αυτό είναι αύξηση περίπου 45% από το αρχικό. Πλέον ο κατώτατος επιδρά και στον μισθό των δημοσίων υπαλλήλων.

»Το γεγονός ότι έχουμε κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι συμφωνούν κατώτατο μισθό στον κλάδο τους, 25% πάνω από τον κατώτατο μισθό, είναι πλήρης επιβεβαίωση αυτού που λέγαμε όταν θεσμοθετήσαμε τον κατώτατο μισθό. Ότι δηλαδή εμείς βάζουμε ένα δίχτυ ασφαλείας και από εκεί και πάνω μπορούν ελεύθερα να έρθουν οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών να συμφωνήσουν κάτι καλύτερο. Καλύτερες απολαβές, καλύτερους όρους εργασίας. Εμένα, ένα πράγμα με νοιάζει. Με νοιάζει πως με τις πρωτοβουλίες μας θα διευρύνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

»Ο μέσος μισθός σήμερα στη χώρα είναι στα 1.256 ευρώ, είναι πάνω από τον στόχο που είχαμε θέσει για 1.500 ευρώ το 2027, και έχει σαφέστατη ανοδική πορεία. Υπάρχουν κλάδοι που έχουν ακόμα υψηλότερο μέσο μισθό. Έβλεπα τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας που έχει πάνω από 2.000 ευρώ ο μέσος μισθός. Το σημαντικό είναι η τάση να είναι αυξητική. Εμείς θέλουμε να αυξάνονται οι μισθοί και να μειώνονται οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι επιβαρύνσεις. Και εκεί εστιάζει η κυβέρνησή μας. Να αυξάνονται οι μισθοί, είτε μιλάμε για τον κατώτατο με κυβερνητική απόφαση έως τώρα, είτε μιλάμε για το μέσο μισθό μέσω συλλογικών συμβάσεων, και να μειώνονται οι φόροι», τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ενώ σε σχέση με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες που αυτός ενδέχεται να έχει στη χώρα μας είπε:

«Τελείται μία πάρα πολύ σοβαρή πολεμική σύρραξη στην ευρύτερη περιοχή μας. Και όπως έχετε δει από την πρώτη στιγμή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Αμύνης είναι σε άμεση, και στενή συνεργασία με όλους τους ομολόγους τους. Η δε Ελλάδα ήταν η πρώτη η οποία προσέτρεξε για να προστατεύσει τον Ελληνισμό μας συνολικά στην Κύπρο και ακολούθησαν άλλες χώρες. Και προφανώς επειδή αυτός ο πόλεμος έχει και θα έχει σίγουρα συνέπειες οικονομικής φύσεως και στην ευρύτερη περιοχή μας και ανάμεσα σε άλλες, μέλημα της κυβέρνησης είναι προφανώς να στηρίξει την ελληνική κοινωνία. Το πρώτο που αναδύεται είναι η ανησυχία για την ακρίβεια. Ήδη η ακρίβεια είναι κάτι που ταλανίζει συνολικά την Ευρώπη και τη χώρα μας».