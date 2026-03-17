Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη Syedra, κοντά στην Αλάνια της Αττάλειας, στην Τουρκία. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν ένα μωσαϊκό που χρονολογείται μεταξύ 4ου και 6ου αιώνα μ.Χ., με την εντυπωσιακή επιγραφή στα αρχαία ελληνικά «να σκάσουν οι ζηλόφθονοι», προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον στους αρχαιολόγους.

Η Syedra, με ιστορία που εκτείνεται σε περίπου 3.000 χρόνια, βρίσκεται υπό ανασκαφή στο πλαίσιο του προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον» του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι εργασίες πραγματοποιούνται υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή Ερτούγ Εργκιουρέρ από τη Σχολή Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αλαεντίν Κεϊκουμπάτ.

Το εύρημα που εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

Ο επικεφαλής των ανασκαφών, Εργκιουρέρ, ανέφερε ότι το μωσαϊκό εντοπίστηκε σε μία από τις μεγαλύτερες κατοικίες της αρχαίας πόλης. Όπως εξήγησε, πρόκειται για έργο εξαιρετικής διατήρησης, διακοσμημένο με γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα, το οποίο εκτιμάται ότι κατασκευάστηκε ανάμεσα στον 4ο και τον 6ο αιώνα μ.Χ.

Το μωσαϊκό, συνολικής επιφάνειας περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων, ξεχωρίζει για τις δύο επιγραφές του στα αρχαία ελληνικά. Η πρώτη, στο κεντρικό τμήμα, μεταφράζεται ως «χρησιμοποίησέ το με τύχη» ή «με καλοτυχία». Η δεύτερη, κοντά στην είσοδο, περιλαμβάνει τη φράση «να σκάσουν οι ζηλόφθονοι», φράση που παραπέμπει σε σύγχρονη λαϊκή έκφραση.

«Το να συναντά κανείς μια τέτοια φράση στην είσοδο ενός σπιτιού ηλικίας περίπου 1.500 ετών είναι πραγματικά εντυπωσιακό», σημείωσε ο Εργκιουρέρ, υπογραμμίζοντας το πολιτισμικό βάθος και τη διαχρονικότητα της έκφρασης.

Η αρχιτεκτονική και η ιστορία του οικοδομήματος

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κτήριο είναι τριώροφο και περιλαμβάνει πολυάριθμα δωμάτια γύρω από μια κεντρική αυλή. Χρησιμοποιήθηκε από τον 2ο έως τον 7ο αιώνα μ.Χ., ενώ υπέστη αλλεπάλληλες επεκτάσεις και τροποποιήσεις από τους εκάστοτε ιδιοκτήτες του. Η κάλυψη του μωσαϊκού σε μεταγενέστερους χρόνους συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρησή του σε άριστη κατάσταση.

Συντήρηση και προστασία του πολύτιμου ευρήματος

Η συντηρήτρια και αποκαταστάτρια Σέλμα Γιαγτσί, μέλος της ομάδας των ανασκαφών, ανέφερε ότι μετά τον εντοπισμό του έργου ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία αποκατάστασης και προστασίας του. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης συνεχίζονται, με στόχο το μωσαϊκό να παραμείνει ακέραιο για τις επόμενες γενιές.

Η ανακάλυψη στο Syedra προσθέτει ένα ακόμη πολύτιμο κομμάτι στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, φωτίζοντας πτυχές της καθημερινότητας και της κοινωνικής ζωής της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου.

Πηγή: cnnturk.com