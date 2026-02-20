Η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη έφτασε στο μέγιστο ύψος της την Παρασκευή (20/02), σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο για το εμβληματικό έργο του Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατασκευή.

Όπως αναφέρει το Associated Press σε ρεπορτάζ του, ένας γερανός τοποθέτησε το ανώτερο τμήμα ενός σταυρού στην κορυφή του Πύργου του Ιησού Χριστού, του κεντρικού και υψηλότερου στοιχείου της βασιλικής, που πλέον φτάνει τα 172,5 μέτρα πάνω από την πόλη, σύμφωνα με ανακοίνωση της εκκλησίας.

Με την προσθήκη αυτή, το ημιτελές μνημείο – ήδη η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο – πλησιάζει ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωσή του, παραμένοντας ωστόσο περιτριγυρισμένο από γερανούς και σκαλωσιές.

Η πρώτη πέτρα της Σαγράδα Φαμίλια τοποθετήθηκε το 1882. Ο Γκαουντί δεν ανέμενε να δει το έργο του ολοκληρωμένο όσο ζούσε· όταν πέθανε το 1926 σε ηλικία 73 ετών, είχε προλάβει να ολοκληρώσει μόνο έναν από τους πολλούς πύργους της βασιλικής.

Το όραμα του Γκαουντί και η σύγχρονη πρόοδος

Τα τελευταία χρόνια, οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί, καθώς η Σαγράδα Φαμίλια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Βαρκελώνης. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο θαυμάζουν τη ριζοσπαστική αισθητική του Γκαουντί, που συνδυάζει καθολικό συμβολισμό με οργανικές μορφές και στοιχεία του Καταλανικού Μοντερνισμού.

Στο εσωτερικό του Πύργου του Ιησού Χριστού συνεχίζονται οι εργασίες, ενώ η ολοκλήρωση της κορυφής του αποτελεί προτεραιότητα ενόψει των εορτασμών του Ιουνίου για τα εκατό χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί. Οι σκαλωσιές που περιβάλλουν τον κεντρικό πύργο αναμένεται να αφαιρεθούν έως τότε, ώστε να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του πύργου.

Ο σταυρός και ο συμβολισμός του

Όπως είχε σχεδιάσει ο Γκαουντί, ο σταυρός διαθέτει τέσσερις κεραίες ώστε να αναγνωρίζεται από κάθε κατεύθυνση. Ο πρύτανης της Σαγράδα Φαμίλια, αιδεσιμότατος Josep Turull, δήλωσε ότι, εφόσον το εγκρίνει ο δήμος της Βαρκελώνης, το σχέδιο περιλαμβάνει και μια δέσμη φωτός που θα εκπέμπει από κάθε κεραία, συμβολίζοντας τον ρόλο της εκκλησίας ως «πνευματικού φάρου».

Η εγκατάσταση του σταυρού, στη βάση του οποίου είναι χαραγμένος ο στίχος «Εσύ είσαι ο μόνος Άγιος, εσύ είσαι ο μόνος Κύριος, εσύ είσαι ο μόνος Ύψιστος», αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα της Παρασκευής.