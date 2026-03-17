Η Hellenic Train ανακοίνωσε την επαναφορά των σιδηροδρομικών δρομολογίων στον Έβρο, ύστερα από ενημέρωση που έλαβε από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 επανέρχονται κανονικά τα δρομολόγια 1682 (15:30) και 1683 (17:40) στη γραμμή Αλεξανδρούπολη–Ορεστιάδα–Αλεξανδρούπολη, βάσει του ισχύοντος προγραμματισμού.

Επιπλέον, από την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 επαναλειτουργούν μερικώς και τα πρωινά δρομολόγια 1680 (Αλεξανδρούπολη–Ορμένιο, 05:40) και 1681 (Ορμένιο–Αλεξανδρούπολη, 08:45), στο τμήμα Αλεξανδρούπολη–Νέα Βύσσα–Αλεξανδρούπολη.

Το τμήμα Νέα Βύσσα–Ορμένιο–Νέα Βύσσα θα εξυπηρετείται προσωρινά από λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε Μαράσια, Δίλοφο και Πτελέα.