Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, εξαιτίας τροχαίου με φορτηγό στο ύψος των Οινοφύτων. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή ροή των οχημάτων, με μεγάλες καθυστερήσεις να σημειώνονται στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φορτηγό φέρεται να προσέκρουσε σε διάζωμα και στη συνέχεια να ανατράπηκε πάνω στο οδόστρωμα. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Παράλληλα, βρίσκεται εκεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους, σε περίπτωση που υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τροχονόμων, ώστε να αποφευχθούν νέα ατυχήματα και να αποκατασταθεί το συντομότερο η κυκλοφορία.