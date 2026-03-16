Δύο νέοι άνθρωποι, ηλικίας 18 έως 21 ετών, έχασαν τη ζωή τους μετά από ξέσπασμα μηνιγγίτιδας, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ενώ ένας από τους νεκρούς ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, άλλα 11 άτομα από την περιοχή του Καντέρμπουρι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι νεαρής ηλικίας, μεταξύ 18 και 21 ετών, και αρκετοί φοιτούν στο πανεπιστήμιο.

Επιβεβαίωση από το Πανεπιστήμιο του Κεντ

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Κεντ επιβεβαίωσε ότι ένας από τους δύο νεκρούς ήταν φοιτητής του ιδρύματος. Παράλληλα, περισσότεροι από 30.000 φοιτητές, μέλη του προσωπικού και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί από την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) για την κατάσταση και τα μέτρα πρόληψης.

Η μηνιγγίτιδα, όπως υπενθυμίζουν οι αρχές, είναι λοίμωξη των προστατευτικών μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Προληπτικά μέτρα και οδηγίες

Εκπρόσωπος της UKHSA δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει η χορήγηση αντιβιοτικών σε ορισμένους μαθητές και φοιτητές της περιοχής, ενώ το στέλεχος της νόσου δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σε επιστολή που απέστειλε η υπηρεσία προς το προσωπικό και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Κεντ, τονίζεται ότι όσοι διαμένουν ή εργάζονται σε συγκεκριμένα κτίρια της πανεπιστημιούπολης πρέπει να λάβουν αντιβιοτικά «χωρίς καθυστέρηση».

Σε ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο υπογραμμίζει: «Η ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις ομάδες δημόσιας υγείας για την παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης.

Σύμφωνα με το BBC, το ξέσπασμα φέρεται να συνδέεται με κοινωνική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Καντέρμπουρι, στην οποία συμμετείχαν ορισμένοι από τους νοσούντες. Ειδικοί της UKHSA παίρνουν συνεντεύξεις από τα άτομα που επλήγησαν, προκειμένου να εντοπιστούν οι στενές επαφές και να περιοριστεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Ο Τoμ Νατ, διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης Meningitis Now, προειδοποίησε ότι η μηνιγγίτιδα μπορεί να εξελιχθεί εξαιρετικά γρήγορα, με καταστροφικές συνέπειες, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Όπως ανέφερε, η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή τραγικών αποτελεσμάτων.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι φοιτητές και οι νέοι ενήλικες ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς τα βακτήρια της νόσου μεταδίδονται πιο εύκολα σε χώρους όπου οι άνθρωποι ζουν, σπουδάζουν και κοινωνικοποιούνται σε στενή επαφή. Η πρόληψη και η ενημέρωση, τόνισε, αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για τη μείωση των κρουσμάτων.

Η βουλευτής του Καντερμπέρι Ρόζι Ντούφιλντ χαρακτήρισε τους πρόσφατους θανάτους από τη νόσο ως «πραγματικά τραγικούς» και εξέφρασε τη συμπαράστασή της στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυξημένης ευαισθητοποίησης γύρω από τη νόσο.

Ποια είναι τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας

Τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας και της σήψης περιλαμβάνουν:

Yψηλή θερμοκρασία

Κρύα χέρια και πόδια

Εμετός

Σύγχυση

Γρήγορη αναπνοή

Πόνος στους μύες και τις αρθρώσεις

Χλωμό, στίγματα ή κηλίδες στο δέρμα (αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο να διαπιστωθεί σε καφέ ή μαύρο δέρμα)

Κηλίδες ή εξάνθημα (μπορεί να είναι πιο δύσκολο να το δείτε σε καφέ ή μαύρο δέρμα)

Πονοκέφαλος

Ένας δύσκαμπτος λαιμός

Μια αντιπάθεια για τα έντονα φώτα

Πολύ υπνηλία ή δυσκολία στο ξύπνημα

Σπασμοί