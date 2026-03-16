Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κύπελλο Ελλάδας Χάντμπολ Γυναικών, επικρατώντας της Αναγέννηση Άρτας με 26-18 στον τελικό και φτάνοντας στην όγδοη κατάκτηση του τροπαίου στην ιστορία του τμήματος.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι αθλήτριες του «Δικεφάλου του Βορρά» πανηγύρισαν την επιτυχία τους με ιδιαίτερη συγκίνηση, αφιερώνοντας το τρόπαιο στη μνήμη του Κλεομένη, του 20χρονου που δολοφονήθηκε πρόσφατα στην Καλαμαριά.

Παράλληλα, η αφιέρωση έγινε και για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν προς τη Λυών για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Η συγκινητική αυτή κίνηση έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην επιτυχία της ομάδας, η οποία συνδύασε την αγωνιστική διάκριση με ένα μήνυμα μνήμης και τιμής προς ανθρώπους που συνδέθηκαν με τον σύλλογο.