Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις στα τέλη Μαρτίου με δύο δυνατά φιλικά ματς! Στις 27 Μαρτίου θα υποδεχθεί την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ την τελευταία μέρα του μήνα θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη για να αντιμετωπίσει την Ουγγαρία.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Μαρτίου, ανακοινώθηκε η αποστολή για τα δύο αυτά παιχνίδια, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προκαλεί εκπλήξεις στις επιλογές του. Ο Πέτρος Μάνταλος, ο Γιάννης Σιώπης και ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν βρίσκονται στη λίστα, ενώ ο Νίκος Ιωαννίδης, που προέρχεται από τραυματισμό, ήταν αναμενόμενα εκτός. Επίσης, σε σχέση με τις τελευταίες κλήσεις, απουσιάζουν οι Μιχαηλίδης, Κωστούλας και Βήχος.

Στην αποστολή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιλαμβάνονται οι Αντώνης Τσιφτσής και Σωτήρης Κοντούρης, ενώ παραμένει και ο Νεκτάριος Τριάντης.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας

Αναλυτικά για τα δυο φιλικά παιχνίδια έχουν κληθεί οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας και Τεττέη.

