Ο Κέντρικ Ναν θα ταξιδέψει άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι ο Αμερικανός γκαρντ ζήτησε και έλαβε ειδική άδεια προκειμένου να βρεθεί στην πατρίδα του και να παραστεί στην κηδεία της.

Η «πράσινη» ΚΑΕ εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον παίκτη και την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τονίζοντας ότι ο σύλλογος βρίσκεται στο πλευρό του.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και έλαβε ειδική άδεια από την ομάδα προκειμένου να μεταβεί στις ΗΠΑ για να παρευρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του.

Σύσσωμη η οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Κέντρικ και στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στην προπόνηση της Πέμπτης (19/3) εν όψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα».