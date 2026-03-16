Η Ελλάδα σήμερα κατάφερε να είναι ένα λιμάνι σταθερότητας σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, την ώρα που η σύρραξη στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και επιτείνεται η παγκόσμια αβεβαιότητα, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας απόψε στην εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία» στο Κέντρο Πολιτισμού “Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα την οποία βαρύνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία. Όπως είπε, τα όσα συμβαίνουν επηρεάζουν το κόστος της ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις μεταφορές και την επενδυτική ψυχολογία. Παρόλα αυτά, σημείωσε, η Ελλάδα κατάφερε κάτι που έμοιαζε δύσκολο πριν λίγα χρόνια, να γίνει ένα λιμάνι πολιτικής σταθερότητας με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, με ανεργία με έντονα καθοδική τάση, αφού «την παραλάβαμε πάνω από 18% και σήμερα είναι κάτω του 8%». Όλα τα παραπάνω -είπε ο κ.Μητσοτάκης- είναι σφραγίδες στο “εθνικό μας διαβατήριο” και επιτρέπουν στη χώρα μας να υποδεχθεί ένα κύμα επενδύσεων, οι οποίες σημαίνουν καλύτερους μισθούς και καλύτερα δημόσια οικονομικά.

Σημείωσε επίσης ότι από το 2019 έως το 2023 οι επενδύσεις υπερβαίνουν τα 28 δισ. ευρώ και ως ποσοστό του ΑΕΠ ξεπερνούν το 17%, αλλά -πρόοσέθεσε- ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21-22% και «άρα έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για να πετύχουμε τη σύγκλιση με την Ευρώπη».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προσέθεσε με την πολιτική της την τελευταία 2ετία 60 χιλιάδες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία και πως δημιουργούνται περισσότερες και καλοπληρωμένες θέσεις, αφού -όπως είπε- ο μέσος μισθός στη μεταποίηση και τη βιομηχανία είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο του μισθού στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα αποκτά νέα εργαλεία άμυνας απέναντι στις δυσκολίες, δημιουργώντας αναπτυξιακά αντίβαρα.

«Ήρθε η ώρα να σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία στο μέτωπο των ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας» είπε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε ότι ήδη έχουν καταλήξει οι σχετικές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ που δεν ήταν εύκολες -είπε- και θα γίνουν στο άμεσο μέλλον ανακοινώσεις. Προσέθεσε ότι το θέμα των τιμών ενέργειας θα συζητηθεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί η ΕΕ προετοιμασμένη στο ενδεχόμενο η κρίση να διαρκέσει περισσότερο και να έχει συνέπειες στις τιμές της ενέργειας και στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό.

Πρέπει να έχουμε εργαλεία προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα ώστε να μπορούμε, αν είναι απαραίτητο, να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο αυξανόμενο κόστος ενέργειας είπε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε ότι ήδη ελήφθησαν μέτρα για να περιοριστούν φαινόμενα κερδοσκοπίας που παρατηρούνται σε εποχές εντάσεων και κρίσεων. «Εύχομαι ότι δεν θα χρειαστεί να τα παρατείνουμε πέραν του τριμήνου» είπε και σημείωσε ότι χρειάζεται ταχύτητα και προβλεψιμότητα, ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας «αλλά μένουν να γίνουν κι άλλα».

«Δεν πρέπει να χανόμαστε σε λαβύρινθους λόγω επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και γραφειοκρατικής σύγχυσης, και προχωρούμε σε μετασχηματισμό του συστήματος υποδοχής επενδύσεων – θα προωθούνται εγκαίρως με τη βοήθεια ενός κεντρικού λειτουργικού μηχανισμού» ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι θα επικαιροποιηθεί το σχετικό “εργαλείο” που υπάρχει εδώ και 15 χρόνια αλλά -όπως είπε- στις μέρες μας είναι ανεπαρκές.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση θα φροντίσει ώστε το σύστημα να γίνει πιο συνεκτικό με τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης και θα υπάρχει ένας φορέας που θα λογοδοτεί για την ταχύτητα εξυπηρέτησης των αιτήσεων. Τέλος είπε ότι ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων θα μεταφέρεται στην αφετηρία της διαδρομής αντί για το τέλος όπως γίνεται τώρα και τόνισε ότι η κυβέρνηση θέλει όσοι επενδύουν να αισθάνονται ασφάλεια. Όπως είπε, μια επένδυση περιέχει ρίσκο, «αλλά δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι θα υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που θα τινάξουν μια επένδυση στον αέρα».

Τέλος προανήγγειλε παρεμβάσεις για την απλοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τον ΣΕΒ που θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ το νομοσχέδιο για τον χωροταξικό σχεδιασμό για τη βιομηχανία θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα στην άνοιξη για να ψηφιστεί το συντομότερο,

«Στην παγκόσμια τρικυμία η Ελλάδα απαντά με την άγκυρα της σιγουριάς που της εξασφαλίζουν η θεσμική σοβαρότητα και η εσωτερική σταθερότητα. Είναι ένα στοίχημα πολιτικό κατ’ εχοξήν, στοίχημα επίκαιρο που μαζί Πολιτεία και επιχειρηματική κοινότητα θα το κερδίσουμε» κατέληξε ο κ.Μητσοτάκης.