Ένα νέο κύμα ακρίβειας, που θα επιβάρυνε την αγοραστική δύναμη των πολιτών, με τον κίνδυνο να ακυρώσει και το κυβερνητικό αφήγημα περί σταδιακής ενίσχυσης των εισοδημάτων, προκαλεί ανησυχία σε κυβερνητικά και κομματικά στελέχη. Το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται εμφανώς με ατζέντα οικονομίας – αυτή είναι άλλωστε σημαντική παράμετρος επηρεασμού της εκλογικής συμπεριφοράς -, πετώντας τη μπάλα στην εξέδρα για άλλα ζητήματα με τα οποία πιέζουν οι πολιτικοί αντίπαλοί του. Ανάμεσα σε αυτά είναι η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, υπό το πρίσμα της καταδικαστικής απόφασης εις βάρος τεσσάρων επιχειρηματιών και εσχάτως των αποκαλυπτικών αναφορών (στην εκπομπή «Mega Stories») ενός εξ αυτών, του ισραηλινού Ταλ Ντίλιαν, που καίνε την κυβέρνηση.

Το βλέμμα της κυβερνητικής και της κομματικής έδρας είναι στραμμένο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα να καρδιοχτυπά, αναγνωρίζοντας ότι – κατά τα λεγόμενα βουλευτή της περιφέρειας – «δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις ή αστοχίες». Όσο οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται και όσο δεν διαφαίνεται ένδειξη εξόδου από την κρίση, τόσο πέφτουν στο κυβερνητικό τραπέζι προτάσεις και εισηγήσεις για έκτακτα μέτρα στήριξης.

Εξάλλου, όπως δείχνει και ο νέος κύκλος δημοσκοπήσεων, παρά τις μικρές ή μεγαλύτερες ανάσες για το κυβερνών κόμμα, η ακρίβεια, η οικονομία και τα εισοδήματα εξακολουθούν να λειτουργούν ως μαύρες τρύπες για τη ΝΔ, παραμένοντας στην κορυφή της λίστας με τα μεγαλύτερα προβλήματα ή και συγκεντρώνοντας τις περισσότερες αρνητικές απόψεις των πολιτών για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Νέο στίγμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης και εκτός απροόπτου νέα καθησυχαστικά σινιάλα προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένονται από τον πρωθυπουργό σήμερα, 16 Μαρτίου, σε απογευματινή εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία».

Το πλαφόν, οι αντιδράσεις

Ήδη η πρώτη κίνηση του Μαξίμου και των συναρμόδιων υπουργείων για τον έλεγχο των συνεπειών του πολέμου στην αγορά (υγρών καυσίμων και τροφίμων) έχει προκαλέσει αντιδράσεις: οι πρατηριούχοι δυσανασχετούν με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του μέτρου, ζητούν να εξεταστούν τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων και προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις. Το προσωρινό μέτρο που έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 (μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) περιορίζει το κέρδος των πρατηρίων στα 12 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και των εταιρειών εμπορίας στα 5 λεπτά, αλλά και αφορά 61 προϊόντα σουπερμάρκετ.

Η ΠΝΠ με τις ρυθμίσεις αναμένεται να βρεθεί προς κύρωση στη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη, 19 Μαρτίου, με την κυβέρνηση να κρατά στο συρτάρι ενδεχόμενες άλλες παρεμβάσεις – ανάμεσά τους και επιδοματικές. Κι ενώ οι κυβερνώντες λένε ότι θα πάνε βήμα – βήμα, οι βενζινοπώλες προειδοποιούν για σημαντικές αυξήσεις στις επόμενες μέρες – σύμφωνα με τον πρόεδρο των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα (ΕΡΤnews) η απλή αμόλυβδη απειλεί να ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο και στα αστικά κέντρα μέσα στην εβδομάδα. Το παιχνίδι θα σκληρύνει, όπως εκτίμησε.

Ευρωπαϊκή «χαλάρωση»

Παρότι για την κυβέρνηση διαμορφώθηκε ένα ευνοϊκό περιβάλλον ύστερα από την γρήγορη κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων για την αμυντική υποστήριξη της Κύπρου, το μεγάλο στοίχημα είναι, όπως αναγνωρίζουν οι ψυχραιμότεροι εντός ΝΔ, η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου. Κι αυτό ενώ ουδείς μπορεί να εκτιμήσει με ασφάλεια ποια θα είναι η διάρκειά του.

Κυβερνητικοί παράγοντες διαμηνύουν ότι η προσωρινή ρύθμιση του πλαφόν στην αγορά υγρών καυσίμων και τα ράφια των σουπερμάρκετ δεν είναι η μοναδική γραμμή άμυνας και θέτουν και την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος. Εννοούν δηλαδή ή ακριβέστερα προσδοκούν ότι θα υπάρξει αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ – ένα παράθυρο για ενδεχόμενη «χαλάρωση» των δημοσιονομικών κανόνων, που έχουν επανέλθει πιο σκληροί ύστερα από την ενεργειακή κρίση. «Θα πρέπει οι ευρωπαίοι να συμφωνήσουν σε γενναίες αποφάσεις» λένε γαλάζια στελέχη, μαρτυρώντας ουσιαστικά την αγωνία που μεγαλώνει στο εσωτερικό.

Εξού και αντιμετωπίζονται ως κρίσιμες οι συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ στην επικείμενη σύνοδο στις Βρυξέλλες, το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, 19-20 Μαρτίου. Οι ευρωπαίοι καλούνται να συζητήσουν για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με δύο πια ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

«Όλα τα σενάρια»

Την περασμένη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητούσε επί κυπριακού εδάφους με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την ανάγκη «να αποφευχθεί η αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία» από τις επιπτώσεις του πολέμου. «Η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση», είχε πει ο πρωθυπουργός, «και να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια» – δίνοντας μια ιδέα για τις συζητήσεις που αναμένεται να ανοίξουν πίσω από τις κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες.

Μέχρι τότε, η κυβέρνηση επιμένει στις δεσμεύσεις ότι έχουν εξεταστεί όλα τα ενδεχόμενα καθώς και στην καλλιέργεια εικόνας «ετοιμότητας». Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη (και ο ίδιος αναμένεται να βρεθεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη), τηρείται στάση αναμονής για να φανεί το «σημείο ισορροπίας» σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα. «Θα δούμε ποια θα είναι η διάρκεια της κρίσης. Και από εκεί και πέρα, διάρκεια και εύρος θα ορίσουν και τη φύση της παρέμβασης. Κανείς δεν θα είναι μόνος του. Κανένας πολίτης. Κανένα νοικοκυριό, καμία επιχείρηση. Αν χρειαστεί παρέμβαση το κάναμε το 2022 θα το ξανακάνουμε και τώρα» είπε (ΚΡΗΤΗ TV).