Αφθώδης πυρετός εντοπίστηκε σε μονάδα βοοειδών στην περιοχή της Πελόπης, στη βορειοανατολική Λέσβο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δειγμάτων που στάλθηκαν στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς. Η είδηση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, ενώ πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό την Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, Αναστασία Αντωνέλλη, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου για τον καθορισμό των μέτρων περιορισμού της νόσου.

Από σήμερα έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα απαγόρευσης μετακινήσεων ζώων – βοοειδών, αμνοεριφίων και χοίρων – καθώς και όλων των προϊόντων τους εκτός του νησιού. «Η κατάσταση είναι πολύ απογοητευτική και μπορεί να είναι και καταστροφική όχι μόνο για την τοπική οικονομία αλλά και για την οικονομία της χώρας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αντιπεριφερειάρχης, Αναστασία Αντωνέλλη.

Οι επιπτώσεις της καραντίνας αναμένεται να είναι σοβαρές για την τοπική παραγωγή, καθώς περίπου 70.000 αμνοερίφια επρόκειτο να εξαχθούν από το νησί ενόψει του Πάσχα, κάτι που πλέον δεν θα συμβεί. «Δυστυχώς προβλέπεται αποζημίωση μόνο για τη θανάτωση των ζώων και όχι για τα προϊόντα όπως το γάλα και τα γνωστά Λεσβιακά γαλακτομικά προϊόντα που δεν θα βγουν από το νησί», τόνισε η κ. Αντωνέλλη.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για πιθανή ανάκληση προϊόντων από την Κομισιόν, τα οποία έχουν ήδη φύγει από τη Λέσβο τον τελευταίο μήνα. Όπως ανέφερε, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε εκτροφές που βρίσκονται σε ακτίνα 3 χλμ. από το σημείο όπου εντοπίστηκε το κρούσμα. Πρόκειται για 131 εκτροφές αιγοπροβάτων με 22.336 πρόβατα, 48 εκτροφές βοοειδών με 843 ζώα και πέντε εκτροφές χοίρων με 63 χοίρους.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη, από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου θα ξεκινήσουν εκτεταμένες απολυμάνσεις, ώστε να αποτραπεί η διασπορά του ιού. Υπενθυμίζεται ότι ο αφθώδης πυρετός είχε πλήξει ξανά τη Λέσβο το 1994, προκαλώντας τότε σημαντικές οικονομικές απώλειες και παρατεταμένη περίοδο καραντίνας.