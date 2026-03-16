Μόνο από ΚΤΕΟ ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία θα μπορούν πλέον οι ιδιοκτήτες οχημάτων να παραλαμβάνουν την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η ρύθμιση αλλάζει τον τρόπο χορήγησης της Κ.Ε.Κ., καθώς η έκδοση θα γίνεται αποκλειστικά από Δημόσια ή Ιδιωτικά ΚΤΕΟ και από ειδικώς εξουσιοδοτημένα συνεργεία, εξαιρώντας τα μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία από τη διαδικασία. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο «Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) χορηγείται από δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων, που υπάγονται στον ν. 1575/1985 (Α΄ 207), έναντι συγκεκριμένης αμοιβής, σε κάθε όχημα εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου».

Για τα δημόσια ΚΤΕΟ προβλέπεται, ότι το τέλος διενέργειας του ειδικού ελέγχου καυσαερίων θα ισούται με το ένα τέταρτο του τέλους αρχικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Το ύψος του τέλους καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3446/2006. Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θα μπορεί να καθορίζεται ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου καυσαερίων και τη χορήγηση της Κ.Ε.Κ. από ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Σε περίπτωση χορήγησης της Κ.Ε.Κ. από εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων, προβλέπεται δυνατότητα υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αποστολής των δεδομένων του ελέγχου στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι όροι, οι διαδικασίες και η έναρξη της διασύνδεσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Στο αρχικό νομοσχέδιο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η έκδοση της Κ.Ε.Κ. προβλεπόταν να γίνεται μόνο από ΚΤΕΟ. Ωστόσο, στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή, προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης και από εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Πρόστιμα για την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Η έλλειψη Κ.Ε.Κ. συνεπάγεται πρόστιμα από 30 έως 350 ευρώ, ανάλογα με την παράβαση. Αν η κάρτα έχει εκδοθεί, αλλά δεν βρίσκεται στο όχημα, επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ.

Αν δεν έχει εκδοθεί Κ.Ε.Κ., αλλά το όχημα βρίσκεται εντός ορίων εκπομπών, το πρόστιμο είναι 50 ευρώ. Όταν το όχημα υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, το πρόστιμο ανέρχεται σε 350 ευρώ.

Στην τελευταία περίπτωση προβλέπεται επίσης αφαίρεση άδειας οδήγησης έως 70 ημέρες και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες τεχνικές διορθώσεις.