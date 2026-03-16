Οι επικεφαλής κορυφαίων πετρελαϊκών όπως η Exxon Mobil, η Chevron και η ConocoPhillips προειδοποίησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν είναι πιθανό να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Οι τιμές του μαύρου χρυσού ήδη σήμερα κινούνται προς τα 105 δολάρια το βαρέλι έχοντας ξεκινήσει από τα 72 δολάρια πριν την έναρξη του πολέμου.

Σε σειρά συναντήσεων στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα και σε πρόσφατες συνομιλίες με τον Υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τον Υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Exxon Mobil, της Chevron και της ConocoPhillips προειδοποίησαν ότι η διαταραχή στις ροές ενέργειας από την ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ θα συνεχίσει να δημιουργεί αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά σήμερα, καθώς έχουν δημιουργηθεί νέες ανησυχίες για την ασφάλεια σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής, παρά το αίτημα έκκληση του Τραμπ προς χώρες του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στην προστασία των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές τόσο στο πετρέλαιο μπρεντ στην αγορά του Λονδίνου όσο και του αμερικανικού αργού (WTI) στη Νέα Υόρκη έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% αυτόν τον μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022. Αυτό έγινε μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν που ώθησαν την Τεχεράνη να βάλει φρένο στη διακίνηση των περισσότερων εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Από εκεί διακινείται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Επίσης ανησυχία προκάλεσαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο στο νησί Χάργκ που φιλοξενεί τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, καθώς οι περισσότερες από τις εξαγωγές του Ιράν διέρχονται από αυτό. Οι επιθέσεις αυτές φαίνεται να έχουν στοχεύσει στρατιωτικές και όχι ενεργειακές, υποδομές αλλά εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την προσφορά σύμφωνα με ανάλυση της ING που παρουσίασε το Reuters.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ο Τραμπ απείλησε με περαιτέρω επιθέσεις στο νησί Χάρκκ του Ιράν, το οποίο χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών της χώρας. Ως απάντηση, ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν βασικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στη Φουτζάιρα φέρονται να έχουν ξαναρχίσει έκτοτε, αλλά δεν ήταν σαφές εάν είχαν επιστρέψει στο φυσιολογικό.

Η ανυσησχία των στελεχών πετρελαϊκών

Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, φέρεται να ενημέρωσε στελέχη του Λευκού Οίκου την περασμένη Τετάρτη ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν σημαντικά και ότι οι αγορές θα μπορούσαν να βιώσουν κρίση εφοδιασμού σε διυλισμένα προϊόντα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, και ο διευθύνων σύμβουλος της ConocoPhillips, Ράιαν Λανς, εξέφρασαν επίσης τις ανησυχίες τους για το μέγεθος των αναταραχών και των προβλημάτων στη διακίνηση τέτοιων προϊόντων, ανέφεραν οι πηγές της WSJ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εφαρμόσει ή εξετάζει να εφαρμόσει διάφορα μέτρα που ελπίζει ότι θα μειώσουν τις τιμές του πετρελαίου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται περαιτέρω χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, μαζικής απελευθέρωση στην αγορά στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και πιθανή αναστολή εφαρμογής νομοθεσίας που περιορίζει τις ροές αργού πετρελαίου μεταξύ των λιμένων των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επίσης πει στους διευθύνοντες συμβούλους του πετρελαϊκού κλάδου ότι ελπίζουν να αυξήσουν τη ροή πετρελαίου μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.