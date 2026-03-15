Σοκαριστικό γεγονός σε αγώνα παίδων στο πόλο καθώς σε ενημέρωσή του ο ΑΣ Άρης, αναφέρει οτι στη διάρκεια του αγώνα Άρης– ΟΦΘ στο κολυμβητήριο της Νεάπολης Θεσσαλονίκης κρανοφόροι εισέβαλαν και απαίτησαν από τους προπονητές, τους εφόρους και τους γονείς των παιδιών να βγάλουν τα διακριτικά του Άρη!

Μάλιστα ο αλυτάρχης φέρεται να ζήτησε από τα παιδιά να βγάλουν τα σκουφάκια τους και να φορέσουν τα σκουφάκια της αντίπαλης ομάδας, πράγματα που φυσικά δεν δέχθηκαν οι άνθρωποι του Άρη. Το περιστατικό έληξε όταν οι δράστες αντιλήφθηκαν την παρέμβαση της Αστυνομίας και αποχώρησαν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η σχετική ενημέρωση

«Σήμερα, στο κολυμβητήριο της Νεάπολης όπου διεξάγεται η Β΄ Φάση του Κυπέλλου Πόλο Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14, στη διάρκεια του αγώνα Άρης– ΟΦΘ, εισέβαλαν άτομα με κράνη και απαίτησαν από τους προπονητές, τους εφόρους και τους γονείς των παιδιών να βγάλουν τα διακριτικά του Άρη, ενώ ο αλυτάρχης του αγώνα ζήτησε από τα παιδιά να βγάλουν τα σκουφάκια τους και να φορέσουν τα σκουφάκια της αντίπαλης ομάδας, πράγματα που φυσικά δεν δέχθηκαν οι άνθρωποι του Άρη και δεν έγινε. Το συμβάν έληξε με παρέμβαση της Αστυνομίας με τους κρανοφόρους να αποχωρούν όταν αντιλήφθηκαν την έλευση των αστυνομικών».