- Ο Τραμπ απορρίπτει τις προσπάθειες για έναρξη συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν
- Το Ιράν απέρριψε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός έως ότου σταματήσουν τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτερες ιρανικές πηγές
- Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Σύντομα θα είναι ασφαλή και ελεύθερα – Κάλεσμα σε πολλές χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία
- Ιράν: Επιτεθήκαμε σε βάσεις των ΗΠΑ σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ
- Ιράν: «Εκκενώστε τις περιοχές στα λιμάνια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι»
- Ένα παιδί τραυματίστηκε σοβαρά από την ιρανική πυραυλική επίθεση στο Εϊλάτ
- Σε «αποφασιστική φάση» ο πόλεμος λέει το Ισραήλ
- CENTCOM: Καταστρέψαμε περισσότερους από 90 στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ
- Το Ισραήλ έπληξε τη Διαστημική Υπηρεσία στην Τεχεράνη
- Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στα ΗΑΕ
- Το Ιράν απειλεί με σκληρά ενεργειακά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο νησί Χαργκ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Απείλησε να επιτεθεί στις πετρελαϊκές υποδομές εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να εμποδίζει τα πλοία να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.
- Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει περιφερειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εάν δεχτεί επίθεση η δική της ενεργειακή υποδομή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, ανέφερε ότι καμία πετρελαϊκή υποδομή στο νησί Χαργκ δεν υπέστη ζημιές.
- Eπίθεση κατά της αμερικανικής πρεσβείας σημειώθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη. Ένας πύραυλος χτύπησε το κτίριο, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός από το κτίριο της πρεσβείας, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο πηγές, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες για τις ζημιές.
- Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε περιορισμένο αριθμό πετρελαιοφόρων να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο θα διαπραγματευτεί σε κινεζικά γιουάν, όπως δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο CNN.
- Οι ΗΠΑ επικήρυξαν Χαμενεΐ και Λαριτζανί – Δίνουν 10 εκατ. δολάρια για την ιρανική ηγεσία
- ΗΠΑ: Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μ. Ανατολή
- Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν την επόμενη εβδομάδα – Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν
- FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
Haaretz: Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες τις επόμενες ημέρες
Το Ισραήλ και Λίβανος προετοιμάζονται για απευθείας συνομιλίες μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση του θέματος. Πρόκειται για τις πρώτες συνομιλίες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διπλωματική αυτή πρωτοβουλία. Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ […]
Ιρανός Αξιωματούχος: «Νόμιμος στόχος για το Ιράν η Ουκρανία – Έχει υποστηρίξει το Ισραήλ με drones»
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκτά νέες και επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς αξιωματούχος του Ιράν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι παρέχει στρατιωτική τεχνογνωσία στο Ισραήλ για την αναχαίτιση ιρανικών drones. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, η εμπλοκή αυτή καθιστά την Ουκρανία άμεσα μέρος της σύγκρουσης. Ο ίδιος αξιωματούχος προχώρησε ακόμη περισσότερο, απειλώντας ότι ολόκληρη η επικράτεια της […]
Κούβα: Γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος δέχθηκαν επιθέσεις από διαδηλωτές εξαιτίας του μπλακ αουτ
Διαδηλωτές επιτέθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στα τοπικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας, στην επαρχία Σιέγο ντε Άβιλα, περίπου 460 χιλιόμετρα από την Αβάνα. Η κινητοποίηση έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις παρατεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και τις ελλείψεις βασικών αγαθών. Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ομάδα διαδηλωτών […]
Αραγτσί: Θα πλήξουμε αμερικανικές εγκαταστάσεις αν δεχθούν επίθεση οι ενεργειακές μας υποδομές
O επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι, το Ιράν θα αντιδράσει σε κάθε επίθεση που θα δεχθεί στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της απέναντι σε κάθε απειλή. Επίσης, ο Αραγτσί τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, αλλά όπως […]
«Super El Niño»: Ποιες χώρες θα επηρεάσει – Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την Ελλάδα
Μια μεγάλη αλλαγή στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα φαίνεται πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς η πολυετής φάση της La Niña στον Ειρηνικό Ωκεανό υποχωρεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη ενός νέου και πιθανώς πολύ ισχυρού El Niño μέσα στο 2026. Τα τελευταία δεδομένα από τους ωκεανούς δείχνουν έντονη θέρμανση κάτω από την επιφάνεια του […]