Eπίθεση κατά της αμερικανικής πρεσβείας σημειώθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη. Ένας πύραυλος χτύπησε το κτίριο, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός από το κτίριο της πρεσβείας, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο πηγές, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες για τις ζημιές. Το Associated Press αναφέρει ότι ένας πύραυλος χτύπησε ένα ελικοδρόμιο εντός του συγκροτήματος της αμερικανικής πρεσβείας. Εν τω μεταξύ, το AFP επικαλείται πηγές που αναφέρουν ότι ένα drone χτύπησε την πρεσβεία.

Η επίθεση έλαβε χώρα λίγο μετά τη δολοφονία δύο μαχητών που υποστηρίζονταν από το Ιράν σε επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Ιράκ, ανέφερε το AFP, επικαλούμενο διάφορες πηγές.

Νωρίτερα ιρακινός αξιωματούχος δήλωσε ότι μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έβαλε στο στόχαστρο τις πρωινές ώρες την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μαύρο καπνό να υψώνεται από τη διπλωματική εγκατάσταση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Ιράκ.

«Ένα drone έπληξε την πρεσβεία», είπε ο αξιωματικός στο AFP. Δεύτερο στέλεχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης.

Η επίθεση ακολούθησε δυο αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας—δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν— που σκότωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, κατά πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.