Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με σκορ 3-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο και ανέβηκε προσωρινά ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.

Ο Χρήστος Μουζακίτης έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90+3′, περιγράφοντας στις δηλώσεις του μετά το ματς μία πολύ όμορφη στιγμή, με τον Μέχντι Ταρέμι να αφήνει τον Έλληνα διεθνή άσο να πάρει εκείνος το σουτ, ώστε να πετύχει το πρώτο του φετινό γκολ.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης

Για το ματς: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη για τη συνέχεια, με μεγάλο σκορ, μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση, μας ξεκλειδώνει κάποια πράγματα που ίσως στα προηγούμενα παιχνίδια δεν κάναμε καλά. Ήταν το κατάλληλο σημείο».

Για το πρώτο του γκολ και το γεγονός ότι ο Ταρέμι του άφησε την μπάλα: «Τον ευχαριστώ, η αλήθεια είναι ότι προφανώς του το ζήτησα, το ήθελα πολύ αυτό το γκολ, είχα βάλει άλλα δύο και δεν είχαν μετρήσει. Έσπασε το ρόδι».

Για τη συνέχεια: «Κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά,. Τώρα η Λάρισα, μετά να δούμε πώς θα βγει το πρόγραμμα. Έχουμε στο μυαλό μας το επόμενο παιχνίδι, χωρίς να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά».