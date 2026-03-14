Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (17/3) έλαβε ο 23χρονος κατηγορούμενος για το φονικό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής-οπλοχρησίας – η πρώτη σε βαθμό κακουργήματος και οι άλλες δύο ως πλημμελήματα. Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία έλαβε προθεσμία, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να έχει οπαδικά χαρακτηριστικά, καθώς δίωξη με βάση τον νέο Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη ατόμων που βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου. Από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, το ένα έχει ταυτοποιηθεί, ενώ το δεύτερο παραμένει άγνωστο. Αναμένεται να κληθούν από την ανακρίτρια για να δώσουν εξηγήσεις.

Οι ίδιες πηγές απέκλεισαν το ενδεχόμενο το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων», δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Οι ισχυρισμοί του 23χρονου κατηγορούμενου

Κατά την προανακριτική του εξέταση από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδος, ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία άγνωστα προς αυτόν άτομα, κοντά στο σπίτι του. Όπως ανέφερε, δύο ακόμη άτομα βρίσκονταν πιο μακριά και παρακολουθούσαν την επίθεση. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε το αιματηρό συμβάν.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα, ορισμένα εκ των οποίων με σφυρί. Ζήτησε τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία πραγματοποιήθηκε και ενσωματώθηκε στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέταση έδειξε κακώσεις στο πρόσωπο, ράμματα στο κεφάλι από θλαστικά τραύματα και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Για την ανθρωποκτονία, ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι καθώς έπεσε στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το θύμα ενεργώντας σε άμυνα, χωρίς να γνωρίζει πού ή ποιον χτυπά. Το μαχαίρι ανήκε στον ίδιο, με τον κατηγορούμενο να δικαιολογεί την κατοχή του λόγω της εργασίας του.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Από τα ιατροδικαστικά ευρήματα προκύπτει ότι ο 20χρονος κατέληξε από μεγάλη απώλεια αίματος, εξαιτίας ρήξης του τοιχώματος της καρδιάς από τέμνον και νύσσον όργανο. Το τραύμα αυτό θεωρείται το καίριο πλήγμα. Η νεκροψία-νεκροτομή και η αξονική τομογραφία αποκάλυψαν επίσης δεύτερο τραύμα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, καθώς και θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, με κάταγμα στη δεξιά ζυγωματική περιοχή.

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, παρουσία ιατροδικαστή-τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του θύματος. Η διευθύντρια του Εργαστηρίου, Λήδα Κοβάτση, ευχαρίστησε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη που «επενέβησαν και κατέστη δυνατό να γίνει χθες το βράδυ η αξονική τομογραφία της σορού του θύματος, ώστε να παραδοθεί σήμερα στους οικείους».